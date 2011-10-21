به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد سعیدی در خطبه های این هفته نماز جمعه قم که در شبستان امام خمینی حرم مطهر حضرت معصومه برگزار شد در سخنانی با اشاره به سفر رهبر معظم انقلاب به استان کرمانشاه اظهار داشت: این سفر از باشکوه ترین و پربارترین سفرهای رهبر معظم انقلاب همانند سفر به استان قم بود که با موفقیت به پایان رسید.

وی عنوان کرد: سفر رهبر معظم انقلاب به کرمانشاه در زمان حساسی برگزار شد که آثار و برکات داخلی و خارجی فراوانی داشت.

سعیدی با اشاره به طرح مبحث نوسازی انقلاب اسلامی از سوی رهبر معظم انقلاب در این سفر اظهار داشت: یکی از دستاوردهای سفر مقام معظم رهبری طرح این موضوع بود.

وی گفت: یکی از مهمترین جلوه های این سفر که آن را به حماسه ای ماندگار در انقلاب تبدیل کرد پیوند ناگسستنی ملت با ولایت بود.

خطیب نماز جمعه قم اضافه کرد: در حالی که دشمنان تلاش می کردند اختلاف بین شیعه و سنی را دامن بزنند اما در این سفر همه مردم از شیعه و سنی پاسخ دندان شکنی با حضور خود به یاوه گویی دادند.

سعیدی در بخش دیگری از خطبه های خود به سقوط دیکتاتور لیبی اشاره کرد و افزود: سقوط دیکتاتورهای منطقه به لیبی رسید و مردم مقاوم و مسلمان لیبی با مبارزه خود به پیروزی رسیدند و امروز شاهد مرگ ذلت بار فرعون لیبی هستیم.

تولیت آستانه حرم حضرت معصومه گفت: جسد این مزدور امروز در زیر دست و پای مردم لیبی مشاهد می شود و این پیام قرآن به فرعون صفتان است.

حکام منطقه اگر به خواسته های مردمشان پاسخ ندهند جسدشان زیر پا له خواهد شد

امام جمعه قم با بیان اینکه آیا کسی هست تا فیلم مرگ ذلت بار کاخ نشین لیبی را برای حکام و کاخ نشینان منطقه ببرد، ادامه داد: اگر حکام ظالم منطقه دست از شکنجه مردم خود برندارند و به خواسته های به حق مردمشان پاسخ ندهند در آینده جسد این حکام نیز زیر دست و پای مسلمانان مظلوم و کوخ نشین لگدمال خواهد شد.

سعیدی اظهار داشت: دشمنان ملت های مسلمان منطقه را به ستیز با ایران تحریک می کنند تا از این رهگذر با ایجاد چالش بین ملت های اسلامی بخشی از ضربه ای را که از امت اسلام خوردند جبران کنند.

عربستان و ترکیه فریب دشمنان را نخورند

خطیب نماز جمعه قم عنوان داشت: دشمنان با تحریک عربستان به مداخله در امور کشورهایی چون بحرین و سوریه می خوانند به مسلمانان ضربه بزنند و افکار عمومی را بحرانی که در آمریکا و اروپا وجود دارد به جای دیگری منحرف کنند.

امام جمعه قم افزود: عربستان و ترکیه نباید فریب دشمنان شناخته شده دنیای اسلام را بخورند و باید با قدرت واحد علیه دشمنان اسلام بیاستند

سعیدی در بخش دیگری از سخنان خود به فرا رسیدن سالروز شهادت حاج آقا مصطفی فرزند برومند امام راحل اشاره کرد و گفت: ایشان فردی بسیار با زکاوت و با هوش بودند که در دوران جوانی به درجه اجتهاد رسیدند که آثار به جا مانده از ایشان نشان دهنده جامعیت علمی ایشان است.

وی اضافه کرد: حاج آقا مصطفی در دوران قبل از انقلاب توسط رژیم پهلوی بارها مورد شکنجه قرار گرفت و سرانجام به صورت نامشخصی به شهادت رسید.

تولیت آستانه حرم حضرت معصومه به فرا رسیدن روز دحوالارض اشاره کرد و افزود: این روز بزرگ اعمال مخصوصی دارد که روزه گرفتن در آن برابر عبادت 70 سال است و بهترین اعمال در این روز نیز زیارت امام رضا است.

وی همچنین با اشاره به امروز که روز زیارتی مخصوص امام رضا می باشد افزود: از توصیه های مهم امام هشتم این است که در دین فقیه شویم و اگر در دین خدا به معارف دینی آشنا نشویم خطاها بیشتر از صواب ها خواهد بود که نسل جدید باید به این توصیه عمل کند.

امام جمعه قم اظهاراشت: امام رضا با ورود به خراسان مرتب مورد تهدید و آزار ماموم بود ولی ماموم به ظاهر به امام احترام می کرد و رفتار منافقانه ای داشت.