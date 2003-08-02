دختر صدام حسين عليه اطرافيان پدرخود افشاگري كرد

به گزارش خبرگزاري مهر، رغد صدام حسين كه با شبكه خبري العربيه سخن مي گفت به تشريح اختلافات موجود در طايفه تكريت اشاره كرد و گفت: برزان التكريتي برادر ناتني صدام درسال 1983 تلاش كرد تا مرا به عقد وازداوج فرزند خود درآورد اما پدرم مخالفت كرد و" حسين كامل" را براي ازدواج من مناست تر دانست .

دختر36 ساله صدام كه اخيرا همراه فرزندان خود به اردن پناهنده شده از "علي حسن المجيد" معروف به " علي شيميايي" به عنوان منفورترين انسان در تاريخ عراق ياد كرد و گفت: وي در قتل شوهرش حسين كامل و شوهر خواهرش صدام كامل دست داشته است .

رغد با اشاره به چگونگي فرار خود و خواهرش و شوهرانشان به اردن گفت: من هنگام فرار به اردن به شوهرم گفتم ما نبايد ازعراق خارج شويم و يا اگر خارج شديم تحت هيچ شرايطي نبايد به عراق بازگرديم .

وي افزود: بعد ازاينكه پدرم حسين كامل را عفو كرد علي حسن المجيد با تجهيز عده اي مسلح حسين كامل و صدام كامل پدرآنان و نيز جمعي از اطرافيان او را به طرز فجيعي به قتل رساندند.

دختر صدام، سقوط بغداد را ناشي از خنايت علي حسن المجيد و اطرافيان پدر خود دانست و گفت همه به پدرم خيانت كردند .