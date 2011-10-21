لوله فاضلاب در کمین پارک جنگلی بروجرد/ پیشنهاد وزیر هم کارساز نشد!

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین سفر وزیر راه و شهرسازی به استان لرستان جلسه شورای مسکن استان محل طرح مناقشه عبور لوله فاضلاب مسکن مهر بروجرد از محل پارک جنگلی این شهرستان بود تا این مشکل که با پیشنهاد وزیر هم حل نشد برای رفع به دست استاندار لرستان سپرده شود.

اگر جای درختان یک ساختمان بود بازهم تخریب انجام می شد؟

در این جلسه مهدی اکبریان مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان لرستان با تاکید بر اینکه راهی به جز عبور لوله فاضلاب از نهالستان منابع طبیعی وجود ندارد، گفت: ما به هر نحوی که بوده 400 متر داخل جنگل آمده ایم ولی برای ادامه کار منابع طبیعی ممانعت می کند.

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این سخنان مدیر عامل آبفا لرستان با واکنش مدیر کل منابع طبیعی استان لرستان مواجه شد تا علیرضا احمدوند عنوان کند که اگر به جای درختان یک ساختمان چند طبقه بود بازهم برای عبور لوله آن را تخریب می کردند و یا دنبال راهکار دیگری می رفتند!

پیشنهاد زیست محیطی وزیر خریدار نداشت!

پس از اظهارات هر دو مدیر لرستانی علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی پادرمیانی کرد تا این مناقشه در همان جلسه پایان پذیرد. وی با تاکید بر اهمیت منابع طبیعی و درختان موجود در منطقه گفت: من اضافه هزینه تغییر مسیر لوله فاضلاب را متقبل می شوم تا این پروژه از بالا و یا پایین این پارک عملیاتی شود و آسیبی به درختان نرسد.

نیکزاد خطاب به مسئولان شرکت آب و فاضلاب استان گفت: در صورتیکه امور فنی اجازه تغییر مسیر پروژه را می دهد من اضافه هزینه ناشی از تغییر مسیر پروژه را پرداخت خواهم کرد.

با همه این تفاسیر پیشنهاد سخاوتمندانه و زیست محیطی وزیر راه و شهرسازی روی زمین ماند تا مسئولان شرکت آبفا لرستان با رد این پیشنهاد تاکید کنند که "اصلا امکان تغییر مسیر پروژه وجود ندارد!"

داوری مناقشه به استاندار لرستان سپرده شد

در نهایت هیچ کدام از طرفین این مناقشه در جلسه شورای مسکن استان از موضع خود کوتاه نیامدند تا وزیر راه و شهرسازی حل این موضوع را به استاندار لرستان بسپارد.

بنابر این گزارش مجموعه پارک جنگلی شهرستان بروجرد از غنی ترین مجموعه های جنگلی استان لرستان است که یکی از نهالستانهای مهم استان را در خود جای داده است.

این در حالیست که در طول اجرای پروژه مسکن مهر بروجرد مسئولان منابع طبیعی حداکثر همکاری را در زمینه اعطا زمین برای ساخت پروژه داشته اند و حال این بار مسامحه در زمینه تخریب یکی از مهم ترین مکانهای تفریحی و جنگلی بروجرد مورد قبول هیچ دوستدار محیط زیست و منابع طبیعی نیست.

پارک جنگلی بروجرد تابلو این شهر محسوب می شود

مدیر کل منابع طبیعی استان لرستان در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسکن مهر بروجرد سال گذشته کار خود را شروع کرده و باید قبل از آغاز عملیات اجرایی مشاور طرح برای عبور لوله فاضلاب این پروژه عظیم چاره اندیشی می کرده است.

علیرضا احمدوند با اشاره به اهمیت پارک جنگلی بروجرد گفت: این پارک جنگلی در واقع تابلو بروجرد محسوب می شود و مردم از این فضا برای ورزش، تفریح و حضور در طبیعت استفاده می کنند.

وی با یادآوری اینکه منابع طبیعی در داخل این پارک یک نهالستان دارد، افزود: به طور متوسط سالانه نزدیک به 40 هزار اصله نهال در این نهالستان تولید می شود.

وجود گونه های جنگلی کمیاب در پارک جنگلی بروجرد

مدیر کل منابع طبیعی استان لرستان با اشاره به انجام کار تولید بذر مورد نیاز در این نهالستان، افزود: ما در پارک جنگلی بروجرد گونه های جنگلی کمیاب و نایابی را داریم که در صورت عبور لوله فاضلاب بخشی از آنها تخریب خواهد شد.

احمدوند با بیان اینکه پارک جنگلی یک منطقه مهم برای بروجرد محسوب می شود، افزود: با این حال به دلیل اینکه این پارک در مسیر عبور لوله فاضلاب مسکن مهر بروجرد قرار گرفته است پیمانکار قصد دارد این لوله را از داخل پارک عبور دهد.

امکان تغییر مسیر لوله فاضلاب وجود دارد

وی تصریح کرد: این در حالیست که در صحبت هایی که ما با پیمانکار پروژه داشتیم آنها تاکید کردند که می شود این لوله فاضلاب را از بالای پارک عبور داد ولی هزینه پروژه بالا می رود.

مدیر کل منابع طبیعی استان لرستان با تاکید بر اینکه در رخ دادن این مشکل سهل انگاری از طرف مشاور و پیمانکار پروژه بوده است، افزود: باید پیش از آغاز پروژه پیرامون تعیین تکلیف خروجی فاضلاب چاره اندیشی می شد.

احمدوند تصریح کرد: این در حالیست که متاسفانه چون پارک جنگلی از اراضی ملی است و تخریب آن مخارجی برای پیمانکار ندارد می خواهند لوله فاضلاب را از این محل عبور دهند و برای تغییر مسیر پروژه متقاعد نمی شوند.

وی ابراز امیدواری کرد که با توجه به نگاه مثبت استاندار لرستان در زمینه حفظ منابع طبیعی این موضوع بررسی و زمینه جلوگیری از تخریب این پارک جنگلی فراهم شود.

به هر روی امید می رود با نگاه ویژه مدیریت ارشد استان، شهرستان بروجرد شاهد ایجاد یک معبر به عرض 12 متر و تخریب یکی از ذخیرگاههای مهم جنگلی خود نباشد چرا که قطع هر درخت در استان لرستان با توجه به وضعیت ریزگردهای عربی و خشکسالی شاید ضربه ای بر پیکر طبیعت این استان باشد که جبران آن نیازمند سالها زمان است.