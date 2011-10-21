به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله حبیب الله مهمان نواز در آیین عبادی – سیاسی نماز جمعه این هفته بجنورد، تهمت تروریسم به ملت ایران را بی اساس خواند و اظهار داشت: این تهمت ها نمی تواند تزلزلی در اعتقادات مردم ایران ایجاد کند.

وی به تظاهرات مردم کشورهای اروپایی علیه نظام سرمایه داری نیز اشاره کرد و تصریح کرد: تظاهرات های مردمی در وال استریت امریکا و سایر کشور های اروپایی نشان می دهد که مردم این کشور ها به رعایت نکردن قسط و عدل اعتراض دارند.

آیت الله مهمان نواز افزود: تزلزل نظام های سرمایه داری غرب آغاز شده است و با مرگ فرعون لیبی این امر تحقق پیدا کرد.

نماینده مردم خراسان شمالی در مجلس خبرگان رهبری در ادامه سخنان خود به استقبال شور انگیز مردم کرمانشاه از مقام معظم رهبری طی هشت روز گذشته نیز اشاره کرد و اظهار داشت: استقبال بی نظیر مردم سنگ بسیار سختی به دهان دشمنان داخلی و خارجی نظام جمهوری اسلامی ایران انداخت و نشان داد که نظام جمهوری اسلامی ایران ریشه در عقاید پاک مردم ایران دارد.

وی گفت: مردم کرمانشاه با این استقبال نشان دادند که ملت ایران تا پای جان در راهی که شهدا پیموده اند می ایستند و تزلزلی در اعتقاداتشان ایجاد نمی شود.