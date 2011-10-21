پیمانکار پروژه گاز رسانی بندرعباس مشخص شد/ لزوم همکاری دستگاههای اجرایی

عباس امینی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: فاز اول شبکه گازرسانی در بندرعباس بزودی در منطقه گلشهر با اعتباری بالغ بر 15 میلیارد ریال از منابع داخلی وزارت نقت و تسهیلات بانکی اجرا خواهد شد.

امینی زاده با بیان اینکه پروژه گازرسانی به بندرعباس جزو مصوبات هیئت دولت به استان بوده است، افزود: پیمانکار این پروژه توسط شرکت گاز استان مشخص شده است و بزودی عملیات گازرسانی در منطقه گلشهر آغاز می شود.

فرماندار بندرعباس با بیان لزوم هماهنگی و همکاری بین دستگاه های اجرایی در این طرح گفت: جلسه هماهنگی و شناسایی موانع پیش رو در کمیسیون عمران و بهسازی شهر بندرعباس در فرمانداری بندرعباس برگزار خواهد شد تا پروژه بدون هرگونه مشکل روند اجرای خود را طی کند.

وی تصریح کرد: در این کمیسیون بسترسازی در جهت تسریع امورات اجرایی پروژه با حضور دستگاه های اجرایی استان مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

امینی زاده استفاده از انرژیهای ارزان قیمت را لزوم پیشرفت شهرهای در حال توسعه عنوان کرد و گفت: شهر بندرعباس به دلیل موقعیت جغرافیایی و ظرفیتهای تجاری، اقتصادی و صنعتی در حال توسعه است و در این شرایط استفاده از انرژیهای ارزن در صنایع و مصارف خانگی از اهمیت خاصی برخوردار است.

وی گاز رسانی به شهر بندرعباس و استفاده در مصارف خانگی را یکی از مطالبات به حق مردم عنوان کرد و حذف کپسولهای LPG را از مزایای این پروژه دانست.

فرماندار بندرعباس اضافه کرد: اجرای این طرح و اتمام آن در کوتاه ترین زمان مشکلات تهیه گاز را در بندرعباس حل خواهد کرد.