اتهام اخیر آمریکا علیه ایران واهی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسن کازرونی در خطبه های نماز جمعه امروز کرج افزود: آمریکا برای ادعایی که مطرح کرده، هیچگونه سندی تاکنون ارائه نکرده است.

وی ادامه داد: آمریکا با طرح این ادعا قصد فرار رو به جلو دارد می خواهد با اینگونه اتهامات، چهره شکسته خود را ترمیم کند.

امام جمعه کرج همچنین از تظاهرات مردم در کشورهای اروپایی و جهان به عنوان یک امر مهم یاد کرد و این امر را بسیار بااهمیت دانست.

کازرونی افزود: معترضان در این کشورها نسبت به سیاستهای نظام سرمایه داری اعتراض دارند و به پا خاسته اند.

اجرای سرشماری اهمیت فراوانی دارد



این مسئول همچنین در خصوص طرح سرشماری نفوس و مسکن که از دوم آبان ماه سال جاری آغاز می شود، گفت: اجرای این طرح اهمیت فراوانی دارد.

کازرونی یادآور شد: این طرح در راستای تدوین و اجرای مطلوب برنامه های مختلف در کشور به ویژه در استان تازه تاسیس البرز باید به صورت دقیق اجرا شود.

در نماز جمعه امروز همچنین به چند مورد دیگر از جمله روز اعتراض امام خمینی (ره) به کاپیتولاسیون و روز سازمان ملل نیز اشاره شد.