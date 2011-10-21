سیب زمینی باعث کاهش فشارخون در بیماران چاق می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدصادق پورعباسی افزود: مطالعات انجام شده حاکی از آن است که مصرف سیب زمینی پخته در روز در افراد چاق، فشارخون حداکثر را تا 5/3 درصد و فشارخون مینیمم حداقل را تا 3/4 درصد کاهش می دهد.

وی تصریح کرد: سیب زمینی دارای موادی است که همانند داروهای مهارکننده فشارخون بالا مثل لوزارتان عمل می کند.

پورعباسی افزود: بر عکس تصور جامعه که سیب زمینی را سبب چاقی می دانند این ماده غذایی اگر به صورت پخته و بدون سس مصرف شود فقط حدود 110 کیلو کالری انرژی دارد و حاوی مقدار فراوانی از عناصر شیمیایی مفید و ویتامینها است.

این فوق تخصص جراحی قلب و عروق افزود: سیب زمینی سرخ شده یا چیپسها به علت قرار گرفتن در معرض حرارت بالا، مواد و ویتامینهای مفیدش را از دست می دهد و فقط نشاسته آن باقی می ماند.

پورعباسی گفت: نشاسته سیب زمینی سرخ شده، چاق کننده است و توصیه می شود که سیب زمینی به صورت بخارپز یا آب پز پخته شود.