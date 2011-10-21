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۲۹ مهر ۱۳۹۰، ۱۸:۱۱

افزایش دو درجه‌ای دمای هوای تهران/ کاهش نسبی دما در ارتفاعات البرز

افزایش دو درجه‌ای دمای هوای تهران/ کاهش نسبی دما در ارتفاعات البرز

سازمان هواشناسی اعلام کرد هوای تهران طی دو روز آینده دو درجه گرمتر می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دمای هوای تهران در روزهای آینده دو در جه گرم تر می شود و از 20 درجه در گرم‌ترین دما به 22 درجه و از 8 درجه در کمترین دما به 11درجه می رسد.

بر اساس گزارشهای هواشناسی، طی دو روز آینده برای سواحل دریای خزر، شمال شرق بارش باران گاهی رعد و برق و وزش باد پیش بینی و از روز یکشنبه بارش در مناطق مذکور کاسته می شود. همچنین در این مدت برای دریای خزر، ارتفاعات البرز افزایش ابر، بارش باران، رعد و برق و وزش باد و کاهش نسبی دما پیش بینی می‌شود.

آسمان تهران نیز صاف در پاره ای نقاط نیمه ابری همراه با وزش باد است.


 

کد مطلب 1439227

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