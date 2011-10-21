به گزارش خبرنگار مهر، دمای هوای تهران در روزهای آینده دو در جه گرم تر می شود و از 20 درجه در گرم‌ترین دما به 22 درجه و از 8 درجه در کمترین دما به 11درجه می رسد.

بر اساس گزارشهای هواشناسی، طی دو روز آینده برای سواحل دریای خزر، شمال شرق بارش باران گاهی رعد و برق و وزش باد پیش بینی و از روز یکشنبه بارش در مناطق مذکور کاسته می شود. همچنین در این مدت برای دریای خزر، ارتفاعات البرز افزایش ابر، بارش باران، رعد و برق و وزش باد و کاهش نسبی دما پیش بینی می‌شود.

آسمان تهران نیز صاف در پاره ای نقاط نیمه ابری همراه با وزش باد است.



