لاریجانی: روابط اقتصادی ایران و تاجیکستان رو به پیشرفت است

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به تاجیکستان علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی امروز جمعه از فرهنگستان علوم تاجیکستان بازدید کرد.

لاریجانی در سخنرانی خود با تاکید بر اینکه روابط ایران و تاجیکستان روابطی صمیمانه و برادرانه است گفت: پیشرفت تاجیکستان باعث عزت ایرانیان خواهد بود.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یکی از استراتژی های جمهوری اسلامی همکاری نزدیک با تاجیکستان است تصریح کرد: با توجه به معادلات حساس منطقه ای نیاز است که جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان همکاری نزدیکی داشته باشند.

لاریجانی تصریح کرد: روابط اقتصادی ایران و تاجیکستان رو به پیشرفت است و تلاش می شود از زمینه های مشترک دوجانبه برای افزایش همکاری ها استفاده شود.

وی با بیان اینکه در این سفر مذاکرات خوبی با رئیس جمهور، رئیس مجلس و رئیس مجلس تاجیکستان داشتیم گفت: ارتباط دوجانبه آکادمی علوم ایران و تاجیکستان بسیار مهم است.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصویب نقشه جامع علمی ایران را گام مهمی در راستای توسعه علوم دانست و گفت: با تصویب این نقشه جامع علمی هر یک از علوم متناسب با ظرفیت خود رشد می کند.

لاریجانی با اشاره فرایند طولانی تصویب نقشه جامع علمی در ایران و تلاش دانشگاهها و آکادمی های بومی برای تنظیم این نقشه گفت: هر کشوری که بخواهد ارزش افزوده بیشتری در اختیار داشته باشد باید به تکنولوژی روز مسلط باشد لذا جمهوری اسلامی در راستای دستیابی به تکنولوژی هسته ای گام برداشته است.

وی افزود: با توجه به اینکه ما کشوری نفت خیز هستیم یک شاخه از اولویت های علمی ما نیز توسعه علم در این حوزه است.

لاریجانی با تاکید بر اینکه همکاری با آکادمی های علوم ایران برای دانشمندان تاجیکستان مفید است اظهار داشت: شما می توانید بر اساس مختصات بومی و علمی خود نقشه جامع علمی تاجیکستان را تنظیم کنید.

رئیس مجلس همکاری های آکادمی علوم کشاورزی ایران و تاجیکستان را مفید دانست و گفت: تحقیقات خوبی در زمینه افزایش تولیدات کشاورزی در ایران صورت گرفته و شما می توانید از تجربه ایران در این زمینه استفاده کنید.

لاریجانی در پایان سخنرانی خود از همکاری های پارلمان تاجیکستان و میهمان نوازی دولت این کشور تشکر کرد و گفت: دولت ایران برای تاجیکستان جایگاه خاصی در دیپلماسی و همکاری های دیپلماتیک خود قائل است.

در پایان این سخنرانی فرهنگستان علوم تاجیستان لوحی به رسم یادبود به رئیس مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.