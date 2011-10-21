راه اندازی مرکز ملی داده های سلامت در وزارت بهداشت

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ریاضی ظهر جمعه در سومین روز همایش مدیران فناوری اطلاعات دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور در ساری افزود: از طریق تعامل و همکاری با سازمان های بیمه گر می توان خدمات مناسب تری در این زمینه به مردم ارائه کرد.

وی طراحی و توسعه زیر ساخت شبکه ملی سلامت، ایجاد مرکز ملی داده های سلامت در وزارت بهداشت، راه اندازی مراکز داده های منطقه ای در کشور و توجه به استانداردهای سلامت الکترونیکی را از جمله برنامه های بخش های فناوری اطلاعات وزارت بهداشت در نظام سلامت برشمرد.

ریاضی با تاکید بر اجرای برنامه پیشخوان سلامت، اظهار داشت: نوبت دهی بیمارستانها از راه دور، ثبت نام الکترونیکی در آزمونها و ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان از دیگر برنامه های پیشخوان سلامت است.

وی با اشاره وجود آمادگی لازم در وزارت بهداشت برای راه اندازی پرونده الکترونیکی سلامت، اضافه کرد: هر دانشگاهی که بخواهد، می تواند به صورت رایگان از این امکانات و خدمات این بخش استفاده کند.

ریاضی از صدور مجوز حق فنی برای کارشناسان فناوری اطلاعات براساس مصوبه هیئت امنای دانشگاههای علوم پزشکی کشور خبر داد و گفت: کارشناسان فنی می توانند از مزایای آن استفاده کنند.

مسئول دفتر آمار و اطلاعات فناوری وزارت بهداشت با اعلام اینکه 9 کارگروه اصلی نقشه راه سلامت کشور را برای دستیابی به توسعه بر اساس چشم انداز 1404 تدوین کرده است، یادآور شد: در حوزه فناوری اطلاعات نظام سلامت، تدوین استراتژی ای سریع، آسان، ارزان، پایدار و امن مد نظر است.

وی، دسترسی عادلانه به منابع و خدمات پیشخوان سلامت را بهترین روش برای خود خدمات دهی در این بخش برشمرد و گفت: توسعه مدیریت دانش علوم پزشکی و بهداشتی در راستای ارتقاء سلامت و حفظ ایمنی افراد جامعه با استفاده از فناوری اطلاعات از دیگر اهداف این بخش است.