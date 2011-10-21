نخبگان لرستانی از مشکلات می گویند/ معضلی به نام نخبگان "ویترینی"!

به گزارش خبرنگار مهر، هادی امیدی نسب، برگزیده لرستانی جشنواره علم تا عمل کشور ظهر جمعه در دیدار با استاندار لرستان، با اشاره به مشکلات پیش روی نخبگان لرستانی اظهار داشت: مهم ترین مشکل و معضل نخبگان لرستان بیکاری و عدم اشتغال است.

وی با بیان اینکه ما انتظار داریم که حداقل نخبگان با بقیه در زمینه اشتغال فرق کوچکی داشته باشند گفت: باید در این زمینه به نخبگان توجه بیشتری نسبت به سایرین وجود داشته باشد.

عدم استفاده از نخبگان در پروژه های عمرانی و صنعتی

این نخبه لرستانی در ادامه سخنان خود با تاکید بر استفاده از نخبگان استان در پروژه های عمرانی و صنعتی لرستان عنوان کرد: متاسفانه در حال حاضر به هیچ عنوان از نخبگان لرستانی در پروژه های صنعتی استفاده نمی شود.

امیدی نسب با بیان اینکه اگر از نخبگان در این پروژه های صنعتی استفاده شود زمینه رفع مشکل بیکاری آنها فراهم خواهد شد بیان داشت: این در حالیست که نخبگان نیز می توانند در این پروژه ها راهکارهای مناسب را برای پیشبرد هر چه بهتر پروژه ها ارائه دهند.

نخبگان لرستانی آینده روشنی ندارند!

یکی دیگر از مخترعان لرستانی نیز در ادامه این جلسه با انتقاد از اینکه در حال حاضر هیچ کدام از نخبگان و مخترعان لرستانی آینده روشن و مشخصی ندارند گفت: این موضوع موجب شده که نخبگان لرستانی نسبت به آینده خود امیدوار نباشند و کارهای آنها خروجی مناسبی نداشته باشد.

رضا حسنوند با اشاره به اینکه جلسات نخبگان باید به صورت منظم و کاربردی تشکیل شوند ادامه داد: جلسات تنها برای دادن وعده به نخبگان تشکیل نشود بلکه باید وعده های داده شده به نخبگان زمینه اجرایی و کاربردی پیدا کنند.

انتقاد از وجود نخبگان "ویترینی" در کشور

علی اکبر گودرزی یکی دیگر از نخبگان لرستانی عضو باشگاه پژوهشگران جوان در این جلسه با انتقاد از وجود نخبگان "ویترینی" در کشور، یادآور شد: متاسفانه در حال حاضر نخبگان ویترینی در جامعه وجود دارد که هیچ گونه بار علمی ندارند.

وی با تاکید بر ایجاد کارگروه تخصصی در این زمینه عنوان کرد: باید در این کارگروه از اساتیدی استفاده شود که نخبگان واقعی استان را شناسایی کنند.

نخبگان سفارشی و رابطه ای موجب فراموشی نخبگان واقعی شد

این نخبه لرستانی افزود: متاسفانه در حال حاضر به نخبگان سفارشی و رابطه ای بیشتر توجه می شود و این در حالیست که نخبگان واقعی لرستان مورد فراموشی قرار گرفته اند.

گودرزی با تاکید بر استفاده از ظرفیتهای واقعی موجود در این زمینه بیان داشت: تنها در این صورت است که لرستان یک جهش واقعی و مناسب را در ابعاد مختلف خواهد داشت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر جهت دهی منابع به سمت نخبگان و ظرفیتهای استان گفت: لرستان در همه زمینه ها نسبت به استانهای توسعه یافته کشور هیچ کمی و کاستی ندارد و در این راستا باید از منابع، نخبگان و ظرفیتهای موجود استفاده مناسب و بهینه را داشته باشیم.

فرار نخبگان از استان لرستان

این عضو باشگاه پژوهشگران جوان کشور با اشاره به فرار نخبگان از لرستان ادامه داد: متاسفانه در حال حاضر اساتید دانشگاهی و نخبگان فراوانی در لرستان وجود دارد که مقاله های علمی مناسبی را در زمینه های مختلف داشته اند اما به دلیل عدم توجه به آنها در حال حاضر در دیگر کشورها مشغول به کار شده اند.

هانیه کریمی عضو انجمن مخترعان و باشگاه پژوهشگران جوان کشور نیز در این جلسه با انتقاد از عدم وجود حمایت های مالی از نخبگان و مخترعان لرستانی اظهار داشت: متاسفانه با وجود هزینه های بالای تحقیقاتی که نخبگان لرستانی متحمل می شود هیچ گونه حمایت مالی از این افراد در لرستان نمی شود.

طرح های تحقیقاتی که خریداری ندارد!

وی با بیان اینکه تا زمانی که نخبگان لرستانی در حال تهیه طرح خود هستند هیچ کس از آنها حمایت نمی کند ادامه داد: این در حالیست که به محض نهایی شدن طرح و موفقیت آن برخی پیدا می شوند و ادعای حمایت از نخبگان و مخترعان را سر می دهند.

این عضو انجمن مخترعین کشور با بیان اینکه طرح های نخبگان لرستانی در جشنواره های مختلف مقام های فراوانی را کسب کرده اند یادآور شد:در حالی که در لرستان هیچ گونه توجهی به طرح های موفق این نخبگان وجود ندارد که سایر استانها در این زمینه برای حمایت و به تولید انبوه رساندن آن اعلام آمادگی می کنند.

کریمی ادامه داد: من در حال حاضر یک طرح تحقیقاتی را در دست دارم که بعد از گذشت یک سال هنوز هیچ کسی برای تزریق اعتبار به منظور اجرایی کردن آن اعلام علاقمندی نکرده است.