به گزارش خبرنگار مهر، بسیاری از پرورش‌دهندگان میگو در استانهای جنوبی کشور که تمام هزینه و سرمایه زندگی خود را صرف این کار کرده‌اند به‌دلیل خسارات بسیاری که از جهت بیماری لکه سفید و طوفان گونو به آنها وارد شد نه تنها تمام سرمایه خود را از دست داده‌اند بلکه مبالغ بسیار بالایی نیز به بانکها مغروض شدند و وضعیت حاد برخی از این پرورش‌دهندگان به حدی است که بدون حمایت دولت قادر نخواهند بود به تنهایی مشکل خود را حل کرده و از این وضعیت رهایی یابند.

تولیدکنندگان این بخش معتقدند اشتغالزایی این کار و بسیاری حرکتهای دیگر حکم می‌کند که پرورش میگو در کشور جدی گرفته شده و به آن به عنوان یک محصول لوکس نگاه نشود و البته برای رشد و توسعه آن حمایتهای ویژه ا‌ی از پرورش‌دهندگان صورت گیرد.

مصوبه‌ هیئت دولت در سال 86 مبنی بر بخشودگی سود، جرایم و دیرکرد وام‌های پرورش‌دهندگان که در سفر دوم به استان هرمزگان به تصویب رسید متاسفانه به گفته پرورش‌دهندگان میگو در هرمزگان هنوز با گذشت چند سال از تصویب آن، اجرای ناقص باعث شده که در حال حاضر به دلیل فشارهایی که بانکها برای بازپرداخت وام‌ها به آنها وارد می‌کنند وضعیت نابسامانی داشته و در شرایط بحرانی به سر ببرند.

محمد حسین قاسمی نژاد مدیر شعب بانک کشاورزی هرمزگان در هفته های گذشته در رسانه ها در مورد آخرین وضعیت مصوبات سفرهای استانی رئیس جمهور برای حمایت از پرورش دهندگان میگو اعلام کرد: در دور دوم و سوم سفر رئیس جمهوری و هیئت دولت به استان 163 میلیارد ریال وام به 214 نفر از پرورش دهندگان میگو در استان به مدت دو سال تقسیط و 43 میلیارد ریال سود و جرائم آنها بخشیده شد.

اما در سوی دیگر پرورش دهندگان میگو که هنوز اجرایی نشدن مصوبات سفرهای رئیس جمهور در مورد بخشودگی تسهیلات بانکی را خواستار هستند.

مدیر کل شیلات هرمزگان هم در آخرین اظهار نظر خود گفت: این مصوبه به دلیل اهمیت در دور سوم سفر رئیس جمهوری و هیئت دولت بر اجرای آن در سطح وسیع تر تاکید شد.

قدرت میرزاده افزود: 180میلیارد ریال تسهیلات بانکی مشمول این مصوبه دولت و دیرکرد 47 میلیارد ریال آن توسط بانکهای عامل بخشیده شد و بقیه قرار است از طریق وزارت کار پیگیری شود.

مدیر کل شیلات هرمزگان با بیان اینکه پرورش دهندگان میگو بنیه مالی ضعیفی دارند، خواستار پیگیری دستگاه مربوطه برای اجرایی شدن کامل مصوبه و بخشودگی بقیه وام پرورش دهندگان میگو شد.

میرزاده اضافه کرد: نظر به اینکه گونه های جدید میگو در استان تولید شده و آماده پرورش در آبهای ساحلی استان است اگر دولت توجه ویژه و مستمری به این بخش داشته باشد وضعیت آینده پرورش دهندگان میگو به نسبت بالایی بهبود خواهد یافت.

وی صنعت پرورش میگو را اشتغالزا توصیف کرد و گفت: در نتیجه سفرهای استانی هیئت دولت، سایت موجود در بندرلنگه و میناب در غرب و شرق این استان ساحلی هم اکنون فعال شده اند و سایتهای سیریک و جاسک در شرق این استان نیز هم آماده واگذاری به متقاضیان است.

وی تیاب شمالی و جنوبی، مقام و سایه خشک را از جمله مزارع فعال پرورش میگو در استان بیان کرد و گفت: سطح مزارع آماده بهره برداری در این بنادر مستعد پرورش میگو یک هزار و 800 هکتار است که یک هزار هکتار آن فعال است.

صنعت پرورش میگو در هرمزگان رو به نابودی است

مدیر عامل تعاونی روستایی پرورش دهندگان میگو پارسیان بندر تیاب در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در صورت ادامه تعلل بانک مرکزی و اجرایی نشدن مصوبات دولت در رابطه با بخشش سود و تاخیر تسهیلات دریافت شده توسط پرورش دهندگان میگو این صنعت نابود خواهد شد.

آزاد دولتی با بیان اینکه این مجموعه با عضویت 150 شرکت با ایجاد 58 استخر پرورش میگو در زمینی به مساحت 60هکتار در سال 1378 در شهرستان میناب شروع به فعالیت کرده است، افزود: در این شرکتها حدود دو هزار نفر به صورت مستقیم و شش هزار نفر به صورت فصلی و غیر مستقیم ایجاد اشتغال شده است.

وی از به خطر افتادن شغل و معیشت هشت هزار نفر نیروی فعال در این مجموعه خبر داد و گفت: در پی تعطیلی مزرعه های پرورش میگو به درصد بیکاران شهرستان افزوده و به دنبال آن شغلهای کاذب و پدیده قاچاق رونق بیشتری خواهد گرفت.

وی میناب را به لحاظ موقعیت آب و هوایی بهترین منطقه برای پرورش این آبزی دانست و عنوان کرد: در شهرستان میناب با توجه به طولانی بودن فصل گرما دو بار در سال عمل پرورش انجام می شود که باعث دو برابر شدن تولید می شود.

دولتی تولید میگو در سال گذشته با ذکر اینکه 50 درصد از شرکتها فعالند را یک هزار و 600 تن اعلام کرد که با دو مرحله ای شدن فصل پرورش و استقبال بیشتر شرکتها در سالهای آتی نوید روزهای خوش خواهد داشت.

وی با اشاره به توانمندی موجود در میناب برای تولید بیشتر این محصول تاکید داشت: ایجاد صنایع تبدیلی از ملزومات جایگزینی بازارهای از دست رفته و دور زدن تحریم ها خواهد بود.

تاکنون بیش از 200نوع میگو در جهان شناسایی شده که پنج گونه آن در ایران موجود است، بهترین گونه موجود در ایران (وانامی ) نام دارد که از رشد بیشتری نسبت به گونه های دیگر برخوردار است. استحصال میگوی پرورشی در کشور به چهار استان هرمزگان، سیستان بلوچستان، خوزستان و بوشهر اختصاص دارد.

این گفته ها در حالی بیان می شود که سرپرست سازمان شیلات ایران خرداد ماه امسال از در نظر گرفتن بسته حمایتی از سوی ریاست جمهوری برای صنعت میگو خبر داد و گفت: طی سفر اخیر دولت به استان بوشهر مصوب شد بسته حمایتی برای صنعت میگو در نظر گرفته شود که در معاونت پیگیری معاون اول رییس جمهوری درحال پیگیری است، پیش نویس این کارگروه تهیه شده که با تصویب هیئت دولت ابلاغ خواهد شد.

امین‌الله تقوی با بیان اینکه نحوه استمهال وامهای تسهیلات بانکی و جبران زیانهای همه بخشهای مرتبط در این صنعت مورد نظر در این بسته حمایتی است، تاکید کرد: معاونت نظارت راهبردی حمایت از صنعت میگو را قبول کرده و در این راستا قول جدی داده که حتی اگر اعتباری در بودجه هم برای حل مشکلات این صنعت در نظر گرفته نشود، از منابع در اختیار معاونت ریاست جمهوری مشکلات صنعت میگو را حل خواهند کرد.

تقوی با اشاره به اینکه تولید میگوی پرورشی در سال گذشته هزار و 200 تن نسبت به سال ماقبل آن افزایش یافته است، گفت: امسال در پرورش میگو رونق خواهیم داشت زیرا بانک کشاورزی آمادگی دارد 100 میلیارد ریال از منابع اعتباری خود را با نرخ سود 11 درصد در اختیار پرورش‌دهندگان قرار دهد که این طرح در استان هرمزگان توافق شده است.

تقوی در پاسخ به اینکه با توجه به بدهی پرورش‌دهندگان میگو به بانکها این اعتبارات به آنها تعلق نمی‌گیرد، اظهار کرد: بانکها هیچگونه اقدام اجرایی علیه پرورش‌دهندگان نداشته و هیچ وثیقه‌ای از آنها را مصادره نکرده، این اعتبار به کسانی تعلق می‌گیرد که نهاده مورد نیاز پرورش‌دهندگان را تامین کنند تا زمانی که مشکل بدهی پرورش‌دهندگان حل شود و به عنوان یک اقدام میانبر است.

پرداخت بدهی معوق پرورش‌دهندگان از بودجه امسال

اما وعده های سرپرست سازمان شیلات به اینجا ختم نشد و با اشاره به اینکه 124 میلیارد تومان بدهی پرورش‌دهندگان به بانکهاست، تصریح کرد: امسال در قانون بودجه یک میلیارد دلار بابت صندوق محصولات کشاورزی، کمک به سیل و پرورش میگو و ماهی به روش مدار‌بسته در قانون بودجه در نظر گرفته شده که بخشی از بدهی معوق میگو‌کاران پرداخت خواهد شد.

وی عنوان کرد: سه استان ساحلی جنوبی کشور مصوبه‌ هیئت دولت را برای بخشودگی سود و جرایم پرورش‌دهندگان میگو را دارند و فقط استان سیستان و بلوچستان مصوبه‌ دولت را ندارد که در آنجا هم مشکلی وجود ندارد. اعتباری که در قانون بودجه در نظر گرفته شده شامل همه استانهاست و با مدیریت و نظر سازمان شیلات مشکلات پرورش‌دهندگان هر چهار استان قابل حل خواهد بود.

شهرستان میناب در 100کیلومتری جنوب شرقی بندر عباس قرار داردو مستعد ترین منطقه برای پرورش میگو است که محصول برداشت شده از استخر های این شهرستان به استانهای تهران، اصفهان، فارس ودیگر نقاط کشور صادر می شود.