عرضه بیش از 500 عنوان کتاب در نمایشگاه مطبوعات هجدهم

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی انصاری با اعلام این خبر افزود: این آثار در غرفه‌ای تحت عنوان کتاب رسانه در نمایشگاه به نمایش گذاشته خواهند شد.

رئیس دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یادآور شد: تاکنون 15 ناشر فعال در حوزه علوم ارتابطات، مطبوعات و رسانه دعوت دفتر را برای حضور در نمایشگاه امسال پذیرفته‌اند.

انصاری با اشاره به اینکه برپایی این غرفه یکی از نوآوری‌های نمایشگاه مطبوعات امسال است، گفت: بازدیدکنندگان از این غرفه می‌توانند محصولات موجود در آن را با تخفیفی معادل 20 تا 30 درصد تهیه کنند.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه کتاب‌ها و آثار این غرفه شامل آثار قدیمی و تازه در حوزه علوم ارتباطات خواهد بود، تصریح کرد: 250 اثر منتشر شده از سوی دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه وزارت ارشاد در این غرفه ارائه خواهد شد.

انصاری با تاکید بر اینکه حضور در این غرفه برای ناشران هیچ هزینه‌ای به همراه نخواهد داشت، گفت: ناشران فعال در حوزه رسانه که متقاضی حضور در نمایشگاه مطبوعات هستند، می‌توانند با مراجعه به دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه برای شرکت در این نمایشگاه ثبت‌نام کنند.

هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی مطبوعات و خبرگزاری‌ها سوم تا دهم آبان در مصلای امام خمینی (ره) برگزار می‌شود.