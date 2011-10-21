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۲۹ مهر ۱۳۹۰، ۱۴:۳۷

هجدهمین نمایشگاه مطبوعات/

عرضه بیش از 500 عنوان کتاب در نمایشگاه مطبوعات هجدهم

عرضه بیش از 500 عنوان کتاب در نمایشگاه مطبوعات هجدهم

رئیس دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌های وزارت ارشاد از عرضه بیش از 500 عنوان کتاب در حوزه رسانه در نمایشگاه مطبوعات امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی انصاری  با اعلام این خبر افزود: این آثار در غرفه‌ای تحت عنوان کتاب رسانه در نمایشگاه به نمایش گذاشته خواهند شد.

رئیس دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یادآور شد: تاکنون 15 ناشر فعال در حوزه علوم ارتابطات، مطبوعات و رسانه دعوت دفتر را برای حضور در نمایشگاه امسال پذیرفته‌اند.

انصاری با اشاره به اینکه برپایی این غرفه یکی از نوآوری‌های نمایشگاه مطبوعات امسال است، گفت: بازدیدکنندگان از این غرفه می‌توانند محصولات موجود در آن را با تخفیفی معادل 20 تا 30 درصد تهیه کنند.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه کتاب‌ها و آثار این غرفه شامل آثار قدیمی و تازه در حوزه علوم ارتباطات خواهد بود، تصریح کرد: 250 اثر منتشر شده از سوی دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه وزارت ارشاد در این غرفه ارائه خواهد شد.

انصاری با تاکید بر اینکه حضور در این غرفه برای ناشران هیچ هزینه‌ای به همراه نخواهد داشت، گفت: ناشران فعال در حوزه رسانه که متقاضی حضور در نمایشگاه مطبوعات هستند، می‌توانند با مراجعه به دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه برای شرکت در این نمایشگاه ثبت‌نام کنند.

هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی مطبوعات و خبرگزاری‌ها سوم تا دهم آبان در مصلای امام خمینی (ره) برگزار می‌شود. 

کد مطلب 1439241

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