بابل قهرمان فوتسال بانوان مازندران شد

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان مسابقات فوتسال بانوان قهرمانی نوجوانان باشگاههای مازندران که سه روز در سالن ورزشی کوثر آمل برگزارشد، تیم تیام بابل ظهر جمعه با کسب چهار پیروزی و یک شکست و بیشترین امتیاز،عنوان قهرمانی این مسابقات را از آن خود کرد.

پارسه قائم شهر و آمل هم در این مسابقات به ترتیب دوم و سوم شدند.

نایب رئیس هیئت فوتبال آمل در امور بانوان گفت: در مسابقات فوتسال بانوان قهرمانی نوجوانان باشگاههای مازندران شش تیم آمل، پارسه قائم شهر، ساری، تیام بابل، نوشهر و نخبگان قائم شهرسه روز در سالن ورزشی کوثر آمل با هم رقابت کردند.

معظم ساروی افزود: در این مسابقات 15 دیدار برگزار شد و تیمهای شرکت کننده از نظر میزان آمادگی در سطح متوسطی قرار داشتند.

وی ادامه داد: تیم فوتسال بانوان نوجوانان آمل که در نخستین دوره حضور خود درمسابقات رسمی را تجربه می کرد در مجموع با کسب مقام سومی استان رضایت بخش بود.

نایب رئیس هیئت فوتبال آمل در امور بانوان، از پشتیبانی صدیقه حق شناس مسئول کمیته امور بانوان و خانواده فرمانداری آمل و دهیاری امامزاده عبدالله در برگزاری هرچه بهترمیزبانی این مسابقات قدردانی کرد.