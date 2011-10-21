حضور 5 چهره مطرح انرژی جهان در تهران/ نشست ویژه قاسمی با دبیرکل اوپک

به گزارش خبرنگار مهر، با حضور 5 چهره شناخته شده و تاثیر گذار انرژی جهان همایش بین المللی فناوری و نوآوری در صنعت نفت و گاز 10 و 11 آبان ماه سالجاری به میزبانی تهران آغاز به کار می کند.

پیش بینی می شود در این گردهمایی 2 روزه علاوه بر رستم قاسمی وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران و رئیس اوپک، عبدالله سالم البدری دبیر کل سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) نیز از سخنرانان کلیدی این همایش باشد.



یحیی معروفی دبیر کل سازمان همکاریهای اقتصادی (اکو)، لئونید بوخانوفسکی دبیر کل مجمع کشورهای صادرکننده گاز و جف باتلر پژوهشگر مؤسسه تحقیقات نوآوری دانشگاه منچستر انگلستان و عضو کمیته مشاورین انجمن بین المللی مدیریت فناوری (IAMOT) از دیگر چهره های شناخته شده انرژی جهان در پانزدهمین همایش بین المللی مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی به شمار می روند.



همچنین مایکل نیونهام مشاور و مدرس در زمینه نوآوری سازمان یافته، کریس کوک پژوهشگر کالج لندن هر دو از انگلستان، سام باردن مدیرعامل شرکت اس بی آی مارکت امارات و آکاکی خلادزه استاد دانشکده مدیریت، فناوری و نوآوری دانشگاه قفقاز از کشور گرجستان نیز از دیگر سخنرانان کلیدی این گردهمایی بین المللی هستند.



مدیران ارشد شرکتهای ملی نفت، گاز، پالایش و پخش فرآورده های نفتی و صنایع پتروشیمی نیز در همایش بین المللی مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی، حضور خواهند داشت.



مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی با مد نظر قرار دادن ضرورت توسعه فناوری جدید در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ایران، تبیین اهمیت و ضرورت به کارگیری ابزارهای اثربخش مدیریت فناوری و نوآوری برای توسعه و بهبود عملکرد صنعت نفت مطابق با الگوهای توسعه پایدار، پانزدهمین همایش بین المللی خود را به موضوع فناوری و نوآوری در صنعت نفت اختصاص داده است.



هدف از برگزاری این گردهمایی بین‌المللی، شناسایی و معرفی روش‌های نوین مدیریت نوآوری و فناوری همچون برنامه‌ریزی راهبردی و نقشه راه فن‌آوری در صنعت نفت، انتقال فن‌آوری و نقش ظرفیت جذب، یادگیری سازمانی و مدیریت سر زیردانش در ارتقای توانمندی توسعه فن‌آوری و تاثیر به کارگیری این فنون بر آینده صنعت نفت و گاز است.



از سوی دیگر در حاشیه برگزاری این همایش، یک نمایشگاه و مجموعه‌ای از کارگاههای آموزشی جانبی با حضور متخصصین و صاحب نظران داخلی و خارجی در زمینه‌های مختلف مدیریت فناوری برگزار خواهد شد.



به گزارش مهر، پیش بینی می شود درحاشیه این گردهمایی وزیرنفت ایران در دیدارهای جداگانه ای با دبیران کل اوپک و مجمع کشورهای صادرکننده گاز آخرین وضعیت بازارهای جهانی نفت و گاز جهان را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد.



یکصد وشصتمین نشست سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) با ریاست رستم قاسمی وزیرنفت ایران 23 آذر ماه امسال (14 دسامبر 2011) به میزبانی وین اتریش برگزار خواهد شد.