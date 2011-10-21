قیدی: با پشت سرگذاشتن فینالی سخت قهرمان شدیم

به گزارش خبرنگار مهر، مجید قیدی پس از کسب نشان طلای تیمی آسیا گفت: مسابقه فینال برابر تیم کره و در شرایط جوی هوای امروز سایت آزادی برای من بسیار سخت بود. کره حریف سرسختی بود. این تیم در جهان حرف اول را می زند و اینکه توانستیم این تیم را در زمین خودمان شکست دهیم بسیار ارزشمند بود.

ملی پوش تیروکمان کشورمان بیان کرد: ما هیچ وقت در شرایط تمرینی هم دچار چنینی مشکلی نبودیم. باد بر روی روند حرکت تیم ما تاثیر می گذاشت اما با این حال تلاش کردیم تا بهترین تیرها را بزنیم.

وی ادامه داد: من در دور مقدماتی در رده دوم ایستادم و فراد باید در بخش حذفی انفرادی برای کسب مدال مبارزه کنم. امیدواریم بتوانم در این بخش هم بتوانم صاحب مدال شوم

هفدهمین دوره مسابقات تیراندازی با کمان قهرمانی آسیا و انتخابی المپیک لندن از 28 مهر تا دوم آبان ماه در تهران برگزار می شود. تیم ملی کامپوند کشورمان در بخش مردان در دومین روز این رقابتها ایران راصاب نشان طلا کرد.