به گزارش خبرگزاری مهر، مسئولان ارشد استان به مناسبت پایان سفر مقام معظم رهبری به کرمانشاه، پیامی مشترک صادر کردند.

مسئولان ارشد استان در این پیام آورده اند: مردم ولایتمدار و دلاور پرور استان کرمانشاه با حضور چشمگیر، حماسی و ماندگار خویش در استقبال تاریخی از پیشوا و مقتدای خود موجب یاس و ناامیدی دشمنان قسم خورده این مرز و بوم و دلگرمی بیش از پیش خادمین نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را فراهم کردند.

در ادامه پیام می خوانیم: بی تردید این حماسه عظیم در تاریخ این ملت ثبت و محفوظ گردیده و این سفر نورانی و پربرکت به عنوان مبدا تاریخی دیگر در راستای تجدید بیعت با مبانی نظام متکی بر ولایت فقیه، دیانت و پایبندی به آرمانهای انقلاب اسلامی؛ درکتاب قطور افتخارات این خطه مقاوم و سلحشور، متجلی و ماندگار خواهد شد.

مسئولان ارشد استان کرمانشاه در ادامه این پیام آورده اند: ضمن سپاس و تشکر از یکایک مردم استان کرمانشاه که در طول سفر رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای به این استان، به انحای مختلف مراتب ارادت و دلدادگی خویش را نسبت به ولی امر مسلمین ابراز نموده و با اشک شوق، مقدم آن رهبر فرزانه را گلباران کردند.

در پایان این پیام آمده است: امید آن داریم که این سفر پربرکت که بی شک منشاء انتقال فیوضات ربوبی و تجلی انفاس قدسیه در دیار سرافرازی و دلاوری بوده است؛ از جنبه توسعه، رفاه و تحولات زیرساختی نیز تاثیرات شگرفی برجای گذاشته و بسترهای لازم را برای نیل استان کرمانشاه به جایگاه حقیقی و درخور شان این مردم سلحشور فراهم آورد.