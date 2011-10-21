به گزارش خبرنگار مهر، در پایان سومین کنگره کانون دانشگاهیان ایران اسلامی انتخابات شورای مرکزی برگزار و اعضای جدید آن انتخاب شدند.

بر اساس این گزارش، هاشم داداش پور، علی اکبر متکان، سید جواد ساداتی نژاد، عباس مقتدایی، محمدرضا پور ابراهیمی و حجت الاسلام عسگر دیرباز به عنوان اعضای جدید شورای مرکزی کانون دانشگاهیان ایران اسلامی انتخاب شدند.

همچنین محمد مهدی فداکار،عباس قربانی و رضا صادقی سرابی به عنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند.

گفتنی است سومین کنگره کانون دانشگاهیان از صبح پنج شنبه 29 مهر ماه با سخنرانی افرادی نظیر وزرای ارشاد و علوم، نائب رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها در مرکز همایشهای دانشگاه شهید بهشتی کار خود را آغاز کرد. همچنین در جلسه بعد از ظهر پنجشنبه غلامحسین الهام مشاور حقوقی رئیس جمهور به سخنرانی پرداخت که به خواسته وی خبرنگاران اجازه انعکاس سخنرانی وی را نیافتند.

در روز دوم این کنگره که امروز برگزار شد مباحث درون تشکیلاتی مطرح شد.