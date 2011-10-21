به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی.بی.سی، گروه اتا در بیانیه ای که در اختیار بی بی سی گذاشت، از حکومت های اسپانیا و فرانسه خواست که با "گفتگوی مستقیم" به این اقدام جدایی طلبان پاسخ دهند.

اتا از سوی دولت اسپانیا، اتحادیه اروپا و آمریکا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می ‌شود.

خوزه زاپاترو، نخست وزیر اسپانیا از این اقدام اتا به عنوان "یک پیروزی برای دموکراسی، قانون و منطق" نام برده است.

به گفته زاپاترو، اسپانیا پس از ۴۰ سال سوءقصد و بمبگذاری از پیروزی بر تروریسم شادمان است. تروریسم نباید هیچ وقت رخ می داد و اسپانیا نباید دوباره به دوره ترور بازگردد.

همزمان، آلفردو پرز روبالکابا، وزیر کشور سابق اسپانیا که کاندیدای نخست وزیری حزب سوسیالیست است، گفته است که دولت جدیدی که پس از انتخابات عمومی ماه نوامبر سر کار بیاید، مسئوولیت گفتگو با اتا را برعهده خواهد گرفت.

تحلیلگران می گویند موفقیت های امنیتی اسپانیا در سال های اخیر ضربه سنگینی را بر اتا وارد کرده است.

بیانیه اتا پس از آن منتشر شد که هفته پیش یک کنفرانس بین المللی با شرکت کوفی عنان، دبیرکل سابق سازمان ملل متحد و طرفین روند صلح در ایرلند شمالی در منطقه باسک برگزار شد.

شرکت کنندگان در این کنفرانس از اتا خواسته بودند مبارزه مسلحانه را کنار بگذارد.