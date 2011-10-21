به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدرضا ناصری در خطبه های این هفته نمازجمعه اظهار داشت: مردم لیبی باید هوشیار باشند که آمریکا آنها را به سویی که خواست اسلام نباشد، نکشاند.

وی با اشاره به موج بیداری اسلامی که در جهان به راه افتاده است، افزود: ایران پرچمدار این بیداری اسلامی است.

ناصری یادآور شد: اکنون تفرقه میان مسلمانان بزرگترین و اصلی ترین آفت بیداری اسلامی است و مردم مسلمان دنیا باید نسبت به این مسئله آگاهی داشته باشند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اول آبانماه سالروز شهادت سید مصطفی خمینی، فرزند ارشد امام خمینی (ره) اظهار داشت: شیخ مصطفی نیز از شهدای مظلوم بود و گرچه شهید بهشتی نیز مظلوم بود اما امام پس از شهادتش او را از مظلومیت درآورد اما از آنجا که شیخ مصطفی فرزندش بود، هرگز اجازه نداد از او صحبت شود و حتی از صدا و سیما نیز خواسته بود از مصطفی صحبت نکنند.

ناصری با اشاره به برخی از ویژگی ‌های سیدمصطفی خمینی عنوان کرد: او سراپای وجودش خدا بود و در احکام اجتهاد می‌ کرد و در علوم مختلفه و ستاره‌شناسی و ادبیات صاحب‌نظر بود و تفاسیرش از قرآن عمیق و اجتهادی بود.

وی همچنین با اشاره به سفر رهبر معظم انقلاب به استان کرمانشاه اظهار داشت: این سفر بسیار پرمعنا، پربرکت و پرمعنویت بود و مردم کرمانشاه نیز به حق در این سفر شور و شوق وصف‌ ناشدنی از خود نشان دادند.

ناصری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روز صادرات اظهار داشت: صادرات از اساس ی‌ترین حرکتهای اقتصادی هرکشوری است و تا صادرات ما درست و اصولی نباشد، جذب سرمایه ‌گذاری نخواهیم داشت و فقط می ‌توانیم از پول نفت استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه زمزمه‌هایی در کشور به راه افتاده که مثلا در نساجی، معادن و حتی کشت گندم که صرفه اقتصادی ندارد، تولید را متوقف و از خارج وارد کنیم که به نظر من این موضوع، تفکری مسموم است.

ناصری تاکید کرد: ما باید تولید داشته باشیم و قدرت تولید و تلاش برای ما به وجود بیاید و باید در محصولی نظیر گندم خودکفا باشیم تا دستمان جلوی دیگران دراز نباشد.