توطئه علیه جایگاه ولایت فقیه و رهبری محکوم به شکست است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالعلی ابراهیمی در خطبه های نماز جمعه این هفته شهرستان ری با اشاره به حضور پرشور مردم کرمانشاه در استقبال از مقام معظم رهبری، اضافه کرد: ‌مردم ولایتمدار در این مراسم بی نظیر نشان دادند که مستکبران جهانی و بین المللی که دم از حقوق بشر ومردم سالاری می زنند، هیچ بهره ای از شعارهایی که مطرح می کنند، نبرده اند.

توطئه ها تمام شدنی نیست

وی حضور هوشمندانه و گسترده مردم را خنثی کننده توطئه دشمنان دانست و افزود: مردم و جوانان باید هوشیار و آگاه باشند که این توطئه ها تمام شدنی نیست و دشمنان دست به هر شیطنتی می زنند و مردم باید عزم خود را جزم کرده برای دفاع از اسلام و در برابر دشمنان بایستند.

خطیب جمعه شهرستان ری با اشاره به توطئه جدید دولت آمریکا در انحراف اذهان عمومی مردم دنیا در محکومیت ایران اظهار داشت: دولت آمریکا بارها جمهوری اسلامی ایران را تروریست خوانده بود که این حرف جدیدی نیست و از طرف دیگر برای ایران چه فایده ای دارد شخص سفیر عربستان در آمریکا که چندی پیش از سوی دولت آمریکا به عنوان دزد متهم شده بود را بخواهد ترور کند؟

وی افزود: همان گونه که مقام معظم رهبری فرمودند، در ایران اسلامی مردم هستند که حرف اول را می زنند و رئیس جمهور و مجلس خبرگان را انتخاب می کنند و میزان رأی مردم و حضور مردم است.

خداوند مددکار و پشتیبان ملت ایران است

حجت الاسلام ابراهیمی ادامه داد: انیس ومونس و پشتیبان و مددکار ما خداست و در صورتی که جامعه اسلامی این حس را داشته باشد، می تواند بر مشکلات غلبه کند.

وی با تأکید بر اتکال به خدای متعال گفت: این روزها اراده خدا را اگر با دید عمیق و بصیرت مشاهده کنیم، می بینیم که عنایت و پشتیبانی خداوند متعال باعث شده که در مدت کمتر از هشت ماه، سه دیکتاتور وابسته به استکبار از میان بروند.

امام جمعه موقت ری با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در سفر به کرمانشاه افزود: همان گونه که معظم له فرمودند، وقتی ملتی که توجه اش به خدا است و برای خدا عمل کند، خدا هم برکت می دهد و گامهایشان را استوار می کند و نمی گذارد که از مسیر اصلی خود که همان رسیدن به خدا است، منحرف شوند.

وی در پایان با اشاره به آغاز سرشماری نفوس و مسکن 1390 از دوم آبانماه، گفت: از مردم تقاضا می شود تا اطلاعات درست و صحیح را در اختیار مراجعه کنندگان آمارگیر قرار دهند تا بتوان تصمیم گیری بهتری برای آینده کشور داشت.