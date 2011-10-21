بازداشت یک فوتبالیست ایرانی در فرودگاه میلان/ اتهام؛ حمل مواد مخدر

به گزارش خبرگزاری مهر، در این خبر تاکید شده که این بازیکن بین‌المللی ایران در باشگاه‌های اسپانیایی بازی می کند و در پرواز تهران به میلان بوده و زمانی که قصد ورود به فرودگاه میلان را داشته با خود 600 گرم مواد مخدر - شیشه - حمل می کرده که این مواد را در پاشنه کفشش جاساز کرده بود.

خبرگزاری فرانسه به نقل از آژانس خبری آنسا این خبر را اعلام کرده و بدون اینکه نامی از این بازیکن ببرد نوشته است: این بازیکن بین‌المللی ایران هنگامی که از پرواز تهران به میلان وارد فردوگاه شد بازداشت شد. این خبرگزاری جزئیات بیشتری در مورد این بازیکن منتشر نکرده است.

مسعود شجاعی و جواد نکونام تنها بازیکنان ایرانی هستند که در تیم فوتبال اوساسونا اسپانیا بازی می کنند. نکونام در ترکیب ثابت اوساسونا بازی می کند اما مسعود شجاعی به دلیل عمل جراحی چند ماهی است که از میادین دور است و به تازگی مورد عمل جراحی تازه ای قرار گرفته است.