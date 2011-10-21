به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی بابایی در خطبه های نماز جمعه این هفته شهر جدید پرند با بیان اینکه مرگ معمر قذافی اتفاق مبارکی برای مردم لیبی بود به سفر مقام معظم رهبری به استان کرمانشاه اشاره کرد و اظهار داشت: در لیبی مرگ یک دیکتاتور و در قبال آن در ایران، شور، شوق و ذوق مردم کرمانشاه در استقبال از رهبری معظم انقلاب چنان عظمتی داشت که باید تمام جهانیان عبرت بگیرند و تفاوتها را درک کنند.

وی افزود: جهانیان باید بدانند عاقبت از آن صالحان و متقین است و در راس آن سلاله پاک علی علیه السلام و فاطمه زهرا سلام الله علیها حضرت آیت الله خامنه ای در ایران اسلامی، سید علی سیستانی در عراق و سید حسن نصرالله در لبنان مثلث هسته شیعه را تشکیل داده اند.

سناریوسازی و جنجال آفرینی نمی تواند بحث حکومت صالحان را سرپوش بگذارد

خطیب نماز جمعه پرند با تاکید بر بیداری اسلامی منطقه و اینکه مردم دنیا تشنه معارف اسلامی، مذهب تشیع و اهل بیت علیهم السلام هستند، ادامه داد: آمریکا، اسرائیل و سردمداران استکبار باید بدانند که با سناریوسازی، سیاه نمایی و جنجال آفرینی نمی توانند بحث حکومت صالحان را سرپوش بگذارند و باید بدانند همانطور که دیکتاتور لیبی به درک واصل شد، بزودی آمریکا و استکبار جهانی به همین روز گرفتار خواهند شد.

بابایی در ادامه با تسلیت شهادت حاج آقا مصطفی خمینی از قول حضرت امام راحل گفت: اگر ایشان به شهادت نمی رسیدند یکی از فقهای درجه اول تشیع می شدند.

وی همچنین به روز و شب دحوالارض و ذکر ثواب روزه گرفتن و انجام اعمال آن اشاره کرد و با ذکر حدیثی از مولا علی علیه السلام در این خصوص گفت: امام می فرمایند: اول رحمتی که از آسمان بر زمین نازل شد 25 ذی القعده(دحوالارض) بود.

امام جمعه موقت پرند در خطبه اول نماز جمعه این هفته به بحث هوای نفس و مبارزه با شیطان پرداخت و به آیاتی از سوره های یوسف و ناس اشاره کرد و گفت: اگر انسان به درجات بالا (مخلصین) برسد می تواند بر این شیطان بیرونی فائق آید و خود شیطان هم بر این قضیه اعتراف دارد که من (شیطان) همه بنی بشر را اغفال خواهم کرد به جز بندگانی که به مقام مخلصین نائل شده اند.

بابایی راه درمان برای فرار از شر شیطان برای مومنان بخصوص جوانان را یادآور شد و گفت: بهترین راه و حالت در هنگام وسوسه شیطان و نفس برای انجام گناه قرائت سوره حمد، قرائت لا حول ولا قوه الا بالله و سجده بر خداوند تبارک و تعالی است و مبارزه با شیطان درونی هم که نفس اماره است در سایه رعایت تقوی حاصل می شود.