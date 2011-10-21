سرطان سومین علت مرگ و میر در کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم سروری زنجانی ظهر جمعه در همایش تخصصی، تشخیصی درمانی سرطان استان زنجان با بیان اینکه سالانه 70 هزار نفر در ایران به بیماری سرطان مبتلا می شوند افزود: از این تعداد 30 هزار نفر می میرند که این آمار آمار نگران کننده ای است.



وی با اشاره به اینکه سال 2030 طبق پیش بیننی سازمان بهداشت جهانی سرطان به عنوان شایع ترین و مهمترین عامل مرگ و میر خواهد بود ادماه داد: یعنی به ازای هر 100 هزار نفر تعداد 100 نفر به بیماری سرطان مبتلا خواهند شد.



سروری زنجانی افزود: یعنی در استان زنجان به ازای 600 هزار نفر 20 تا 300 هزار نفر به بیماری سرطان مبتلا خواهد شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان زنجان از پیش بینی تورمی ابتلا به بیماری سرطان در گروه سالمندان خبرداد و گفت: با توجه به روند تورمی و لجام گسیخته ابتلا به بیماری سرطان در کشور باید برنامه ریزی و کار ویژه در خصوص جلوگیری و درمان سرطان باید صورت بگیرید.



سروری زنجان هزینه بالای تامین دارو ودرمان یبیماری سرطان را یادآور شد و با تاکید بیر اینکه دولت به تنهایی نمی تواند در راستای سلامت جامعه عمل نماید افزود: خیران سلامت نقش مهمی در راستای بهبود و توسعه بخش سلامت دارند.



وی با ابرزار امیداوری برای پوشش کامل برای بیماران سرطانی از ورند حکام بر عدم پرداخت مطالبات سازمان های بیمه گر استان زنجان نسبت به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان زنجان متاسفانه سازمانهای بیمه گر نسبت به پرداخت تعهد هفت میلیارد تومانی خود به دانشگاه علوم پزشکی عمل نکرده اند.

سروری زنجانی، گروههای هدف مبتلایان به سرطان را میانسالان و افراد مسن عنوان کرد و گفت: اقدامات پیشگرانه مختلفی در سطح این استان برای سال جاری برنامه ریزی شده و در زمان حاضر در دست اقدام قرار دارد.



وی لزوم آگاهی بخشی جامعه نسبت به بیماری سرطان را مورد تاکید قرار داد و گفت: آگاهی بخشی در زمینه معالجه بیماری سرطان نقش مهمی در کاهش اثرات مخرب این بیماری درذ جامعه دارد و تشخیص و درمان به موقعه بیماری سرطان در کاهش آمار مرگ و میر این نوع بیماری نقش موثر دارد.



سروری زنجانی اذعان داشت: متاسفانه مردم زمانی متوجه بیماری سرطان می شوند که درمان آن سخت و نیازمند هزینه فراوان است.



رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان زنجان با بیان اینکه در حال حاضر سرطان دستگاه هاضمه و معده در صدر آمار شیوع سرطان در استان زنجان است افزود: وی، با بیان اینکه سرطان بیماری دارای ابعاد مختلف محسوب می شود و پیشگیری از آن به عزم عموم مردم نیاز دارد، افزود: اجرای به هنگام طرح غربالگری می تواند از 40 درصد شیوع بیماری سرطان در جامعه جلوگیری کند.



رئیس دانشگاه علوم پزشکی، بهداشت و خدمات درمانی استان زنجان، تست غربالگری زنان این استان در بروز سرطان های دستگاه تناسلی را از جمله این اقدامات عنوان کرد و افزود: عرضه داروهای مورد نیاز بیماران، ویزیت رایگان و جراحی از دیگر برنامه های مورد توجه در این بخش است.

سروری زنجانی با اشاره به اینکه در شش ماهه سالجاری دو هزار و 140 بیمار مبتلا به سرطان در استان شناساسی ر شده اند افزود: طی شش ماهه نخست سالجاری 263 میلیون تومان تخیفیف داروی داروهای بیماری سرطان بوده است که این امر حضور جدی خیرین را در این خصوص نشان می د هد.