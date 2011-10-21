به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی در خطبه های این هفته نماز جمعه خرم آباد در مصلای الغدیر این شهر با اشاره به سفر تاریخی مقام معظم رهبری به استان کرمانشاه اظهار داشت: استقبال حماسی و با شکوه مردم از رهبر فرزانه انقلاب بهت و حیرت جهانیان را برانگیخت.

وی با تاکید بر اینکه سفر مقام معظم رهبری نیاز به تحلیل دارد افزود: باید گویندگان، نویسندگان و صاحب نظران این سفر پر خیر و برکت را تحلیل کنند.

بیانات رهبر انقلاب گنجینه ای ارزشمند برای استمرار حرکت انقلاب

خطیب جمعه خرم آباد با اشاره به حضور پر شور مردم کرمانشاه اعم از شیعه و سنی در مراسم استقبال از رهبری، گفت: در این سفر هر کسی به شکلی علاقه مندی خود را به مقام معظم رهبری نشان داد.

حجت الاسلام میرعمادی ادامه داد: مجموعه بیانات رهبر انقلاب در این سفر گنجینه ای ارزشمند برای استمرار حرکت انقلاب اسلامی است.

وی با اشاره به سخنان بسیار مهم و کلیدی مقام معظم رهبری عنوان کرد: ایشان در سخنرانی های متعدد خود به مباحث مختلفی چون آینده حرکت بیداری اسلامی در منطقه، انتخابات، مسائل داخلی کشور، نظام اسلامی، جامعه اسلامی و امت اسلامی و ... اشاره کردند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد ادامه داد: این مجموعه بیانات مقام معظم رهبری نیاز به تحلیل دارد و باید محورهای سخنان ایشان مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.

بیداری در ملتهای آمریکا و اروپا شکل گرفته است

حجت الاسلام میرعمادی در ادامه سخنان خود به جنبش "وال استریت" اشاره کرد و گفت: اگر چه آمریکا در صدد است که تظاهرات مردمی بر ضد سرمایه داری را کم اهمیت جلوه دهد اما یک بیداری در ملتهای آمریکا و اروپا شکل گرفته است.

وی با اشاره به تظاهرات مردم علیه بیکاری، فقر، گرسنگی و نظام سرمایه داری عنوان کرد: جنبش شکل گرفته بسیار مهم است و امید می رود همچنان که بیداری اسلامی موجب سرنگونی دیکتاتورهای منطقه شد این بیداری در قلب اروپا و آمریکا زمینه سرنگونی حکومت سرمایه داری آمریکا را فراهم کند.

شباهت مرگ دیکتاتور لیبی و صدام

خطیب جمعه خرم آباد همچنین به مرگ دیکتاتور لیبی اشاره کرد و گفت: قذافی پس از 42 سال دیکتاتوری امروز به سرنوشت صدام دیگر دیکتاتور عرب دچار شد و این تحقق وعده الهی است.

حجت الاسلام میرعمادی ابراز امیدواری کرد که با سقوط قذافی مردم لیبی سرنوشت خودشان را در دست بگیرند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به برگزاری سرشماری نفوس و مسکن در کشور و استان لرستان اشاره کرد و گفت: این سرشماری از دوم تا 22 آبان ماه انجام می شود که مردم باید در این زمینه مشارکت و همکاری داشته باشند.

نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن اهمیت زیادی دارد

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد به اهمیت این سرشماری اشاره کرد و گفت: نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن اهمیت زیادی دارد چرا که برای ارائه خدمات مسئولان باید آمار دقیقی در اختیار داشته باشند.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اینکه داشتن آمار دقیق از وضعیت جمعیتی کشور در ارائه خدمات به استانهای مختلف نقش بسیار مهمی دارد از آحاد مردم استان خواست نسبت به همکاری و ارائه اطلاعات دقیق به ماموران سرشماری اقدام کنند.

سالروز شهادت فرزند بزرگ امام خمینی(ره) در نجف اشرف وهمچنین 23 ذیقعده روز زیارت علی ابن موسی الرضا(ع) از دیگر مناسبت هایی بود که خطیب جمعه خرم آباد به آنها اشاره کرد.