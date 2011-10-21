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۲۹ مهر ۱۳۹۰، ۱۵:۴۶

در گفتگو با مهر عنوان شد:

رباط زانوی نظری پاره نشده است/ مداوا زیر نظر پزشک تیم ملی فوتسال برزیل

رباط زانوی نظری پاره نشده است/ مداوا زیر نظر پزشک تیم ملی فوتسال برزیل

رئیس کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال تاکید کرد، مصطفی نظری دچار پارگی رباط صلیبی زانوی پای راست نشده و مصدومیت او از ناحیه "لیگامنت" است.

عباس ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: نظری در دیدار مقابل آمریکا در چارچوب مرحله گروهی مسابقات فوتسال جایزه بزرگ برزیل دچار مصدومیت شد. البته آسیب دیدگی او از ناحیه رباط صلیبی نیست و لیگامنت زانوی پای راست این بازیکن دچار مصدومیت شده است.

وی با یادآوری اینکه مصطفی نظری پیش از این هم از ناحیه لیگامنت زانوی پای راست مصدومیتی داشته، افزود: در حال حاضر نظری زیر نظر پزشک ارشد تیم ملی فوتسال برزیل مشغول فیزیوتراپی و طی مراحل درمان است. رسیدگی به او در حدی است که انگار یک بازیکن برزیلی است.

رئیس کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال خاطرنشان کرد: پزشکان بعد از بررسی "ام آر ای" زانوی آسیب دیده نظری هنوز اظهارنظری صریح نداشته‌اند. عده‌ای عنوان می کنند، لیگامنت زانوی او کش آمده و عده‌ای دیگر تشخیص پارگی داده‌اند.

مصطفی نظری در جریان دیدار با تیم ملی فوتسال آمریکا دچار مصدومیت شده و در دو بازی مقابل اروگوئه و گواتمالا تیم ملی فوتسال کشورمان را همراهی نکرده است. در غیاب نظری، حراست از دروازه تیم ملی فوتسال کشورمان برعهده مجتبی نصیری نیا بوده است.

ملی پوشان فوتسال کشورمان با برتری مقابل گواتمالا به مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتسال جایزه بزرگ برزیل صعود کردند تا در این مرحله از رقابت‌ها به مصاف تیم قدرتمند برزیل بروند. این بازی ساعت 2:30 بامداد فردا شنبه در سالن "آمادئو تکسیرا" شهر مانائوس برزیل برگزار می شود.

کد مطلب 1439283

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