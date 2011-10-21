چندین طرح خدماتی و آموزشی در شهرستان بیجار به بهره برداری رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا شهبازی در جریان سفری یک روزه به شهرستان بیجار علاوه بر دیدار با مردم در مناطق شهری و روستایی در مراسم افتتاح و گلنگ زنی چندین طرح خدماتی و آموزشی در این شهرستان نیز شرکت کرد.

یکی از این طرح ها هنرستان فنی و حرفه ای 9 کلاسه شهید مطهری بود که در منطقه کرانی بیجار با هزار و 365 متر زیر بنا و با اعتبار شش میلیارد و 200 میلیون ریال از محل اعتبارات استانی به بهره برداری رسید.

مدرسه شش کلاسه دخترانه عدالت در شهر حسن آباد یاسوکند از توابع شهرستان بیجار با 829 متر زیر بنای آموزشی و 407 میلیون و 700 هزار تومان اعتبار از محل مصوبات رهبر معظم انقلاب اسلامی به استان کردستان دومین طرحی بود که با حضور استاندار کردستان به بهره برداری رسید.

کلنگ احداث تصفیه خانه فاضلاب شهر حسن آباد یاسوکند نیز روز گذشته بر زمین زده شد که این طرح شامل 18 هزار و 500 متر شبکه جمع آوری فاضلاب در خطوط اصلی و فرعی است.

این تصفیه خانه ظرفیت تصفیه هزار و 300 متر مکعب را در شبانه روز دارد و برای اتمام این طرح 4.5 میلیارد تومان اعتبار از محل مصوبات سفر هیئت دولت به استان کردستان تامین و پیش بینی می شود این طرح تا پایان سال 91 به بهره برداری برسد و با آغاز به کار این تصفیه خانه هفت هزار نفر از مزایایی آن بهره مند خواهند شد.

در ادامه علیرضا شهبازی از چند طرح در حال اجرا در شهرستان بیجار بازدید کرد که یکی از این طرح ها ساماندهی ورودی تکاب - بیجار با اعتبار 800 میلیون تومان از محل اعتبارات استانی با 70 درصد پیشرفت فیزیکی بود.

دومین طرح احداث پارک الغدیر به مساحت 4.5 هکتار با اعتبار 1.5 میلیون تومان از محل اعتبارات استانی بود و سومین طرح ساماندهی مسیر قروه - همدان با 700 میلیون تومان اعتبار بود.

آخرین طرح مورد بازدید استاندار کردستان استخر آبشار پارک سرانه بیجار با 800 میلیون تومان اعتبار از محل اعتبارات استانی بود.