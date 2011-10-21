قالیبافان ورامین نیازمند توجه جدی مسئولان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محسن محمودی در خطبه اول نماز جمعه این شهر پس از توصیه خود و نمازگزاران به رعایت تقوای الهی گفت: اگر خداترس و متقی باشیم، هدایت خواهیم شد چراکه تقوا رعایت حدود الهی است و نمی توان چیزی را از پروردگار پنهان نگاه داشت.

توحید واقعی در مسیر چارچوب قرآن و به وسیله امام معصوم(ع) صورت می گیرد

وی ادامه داد: برای رسیدن به هدایت نیازمند دستورالعمل هستیم، ذات حضرت حق قرآن را قانون هدایت متقین معرفی نمودند این قانون را باید داشت و به آن جامه عمل پوشاند اما در کنار این قانون وجود راهنما و الگو بسیار مهم است.

امام جمعه موقت ورامین افزود: امام رضا(ع) در روایت سلسله الذهب امامت را الگوی هدایت خواندند چون از مسیر امامت می توان به توحید واقعی رسید؛ امروز وهابیت نیز شهادت به توحید می دهد، اما این توحیدها فرق دارند.

وی تصریح کرد: هم امیرالمومنین(ع) و هم معاویه بن ابی سفیان، لا اله الا الله می گفتند اما آیا هر دو اینها هدایت شدند؟ توحید واقعی و هدایت اصیل در مسیر چارچوب قرآن و به وسیله امام معصوم(ع) صورت می گیرد، قدر امامت و ولایت را بدانیم، از این بزرگواران درس بگیریم و عامل باشیم تا هدایت یابیم و در صراط مستقیم قرار گیریم.

درخواست از سران سه قوه برای تعیین سقفی برای مهریه

حجت الاسلام محمودی در ادامه با اشاره به سالگرد ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت زهرا(س) اظهار داشت: امروز همه باید دست در دست یکدیگر مشکل ازدواج را حل کنیم.

وی افزود: چشم و هم چشمی ها و رقابتهای ناصواب، ازدواج را مشکل کرده است، به اهل بیت اقتدا کنیم و از ایشان الگو گرفته و خط مشی زندگی خود را مشخص کنیم.

خطیب جمعه موقت ورامین تأکید کرد: اگر پدر و مادری در حالی که زمینه ازدواج فرزندش فراهم است، سنگ اندازی کند در تمام گناهان احتمالی این فرزند شریک خواهد بود.

وی ادامه داد: از سران سه قوه نیز خواسته می شود که از باب ضرورت و احکام ثانویه برای مهریه یک سقف قرار دهند، اسلام و سیره پیامبر(ص) عملکرد ما را تأیید نمی کند.

محمودی افزود: خدا را شکر که کانونهای ازدواج آسان جوانان در کشور، قدمهای خوبی برداشته و برخی موانع را مرتفع کرده است تا مردم از این امکانات استفاده کنند و از مفاسد و بدحجابی ها کاسته شود.

جامعه در قبال آموزش و پرورش و اشتغال نابینایان مسئول است

امام جمعه موقت ورامین سپس با اشاره به روز جهانی نابینایان و عصای سفید، جایگاه آنها را بسیار رفیع توصیف کرده و گفت: این افراد از نعمتی از نعمات الهی محرومند ولی باید در نظر داشت که بسیاری از این عزیزان علیرغم این بی بهره بودن از بینایی، توانسته اند در زمینه های مختلف نقش آفرین باشند؛ لذا باید جامعه در امر آموزش و پرورش آنان و نیز اشتغال این افراد، به مسئولیت خود عمل کند.

وی سپس به روز ورزش و تربیت بدنی اشاره کرده و بیان داشت: اسلام سفارشات بسیار به ورزش دارد و حمدالله استعدادهای شهرستان در این زمینه مطلوب است و جا دارد همه مسئولان در این زمینه همت مضاعف کنند، ورزشکاران نیز در نظر داشته باشند در کنار سلامت جسم، به معنویات نیز اهمیت بیشتری دهند.

هرکس با خط رهبری فاصله گیرد جایگاه مردمی ندارد

حجت الاسلام محمودی سپس با اشاره به سفر مقام عظمای ولایت به کرمانشاه، استقبال پرشکوه مردم از معظم له را دارای پیامهای واضحی به دوستان و دشمنان دانسته و ادامه داد: پیام این استقبال به دوستان این است که بدانند مردم مطیع و عاشق ولایت هستند و حرکت آنها در صحنه به واسطه هدایتهای رهبری است.

وی تأکید کرد: پیوند مردم با ولایت ناگسستنی است، هر مسئول و جریانی در خط رهبر باشد مورد علاقه و حمایت مردم است و هرکس با این خط فاصله بگیرد جایگاهی بین مردم نخواهد داشت.

دشمنان به چند مزدور و فتنه گر دلخوش نباشند

محمودی ادامه داد: پیام این استقبال به دشمنان این است که نقشه های آنها در تضعیف نظام اسلامی و از بین بردن پایه های مردمی نظام نقش بر آب شده است.

وی افزود: دشمنان این همه علیه باورهای اعتقادی ملت تلاش کردند و خود را به چند مزدور فتنه گر دلخوش کردند، حال بیایند و ببینند استقامت مردم در حمایت از اهداف و آرمانهای خود را وبدانند که همواره محکوم به شکست هستند.

نظام سرمایه داری فرو خواهد ریخت

خطیب جمعه ورامین، روز چهارم آبان ماه و روز اعتراض امام(ره) به کاپیتولاسیون را مورد اشاره قرار داد و عنوان کرد: فریاد مظلومانه امام(ره) و تبعید غریبانه ایشان، بنیان رژیم منحوس پهلوی را لرزاند و امریکا و اسرائیل را به ذلت کشاند.

وی افزود: امروز پس از گذشت نیم قرن از آغاز حرکت حق طلبی خمینی کبیر، شاهد اضمحلال نظام سرمایه داری هستیم و فریادهای ضد سرمایه داری ۹۹درصد مردم آمریکا و اروپا علیه یک درصد سرمایه دار حاکم، به گوش جهانیان رسیده است.