105 نفر سرشماری نفوس و مسکن شهرستان جوانرود را انجام می دهند

مصطفی عظیمی، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دولت با در اختیار داشتن آمار و اطلاعات صحیح می تواند برنامه های توسعه ای در بخش های مختلف را تعیین و براساس نیازهای واقعی کشور و برای رسیدن به رشد و توسعه برنامه ریزی کند.

عظیمی با اشاره به آغاز این طرح از دوم آبان ماه، تصریح کرد:‌ طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 90 از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و مردم را نیز باید آگاه کرد که نتیجه و بازخورد اجرای صحیح سرشماری به خود آنها باز می گردد.

فرماندار جوانرود با اشاره به نقش تاثیرگذار مطبوعات و رسانه ها در اطلاع رسانی این امر ملی و مهم، تاکید کرد: هر اندازه مردم نسبت به این طرح مهم، بیشتر آگاهی پیدا کنند، همکاری بهتر و مناسب تری را با مجریان برگزاری این طرح خواهند داشت، که این موضوع در برنامه ریزی‌های آینده کشور نقش تاثیرگذاری دارد.

عظیمی گفت: طرح سرشماری نفوس و مسکن در شهر جوانرود و 135 شهرستان از دوم تا 22 آبان ماه امسال برگزار می شود.

فرماندار جوانرود در پایان افزود: در طرح سرشماری از جوانرود، 105 نفر نیرو، در قالب مامور، آمارگیر، اعضای ستاد اجرایی و راننده، کار سرشماری نفوس و مسکن را در این شهرستان انجام می دهند.