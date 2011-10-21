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۲۹ مهر ۱۳۹۰، ۱۵:۵۹

عظیمی در گفتگو با مهر:

105 نفر سرشماری نفوس و مسکن شهرستان جوانرود را انجام می دهند

105 نفر سرشماری نفوس و مسکن شهرستان جوانرود را انجام می دهند

جوانرود - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان جوانرود گفت: در طرح سرشماری این شهرستان 105 نفر نیرو در قالب مامور، آمارگیر، اعضای ستاد اجرایی و راننده، کار سرشماری نفوس و مسکن را انجام می دهند.

مصطفی عظیمی، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دولت با در اختیار داشتن آمار و اطلاعات صحیح می تواند برنامه های توسعه ای در بخش های مختلف را تعیین و براساس نیازهای واقعی کشور و برای رسیدن به رشد و توسعه برنامه ریزی کند.

عظیمی با اشاره به آغاز این طرح از دوم آبان ماه، تصریح کرد:‌ طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 90 از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و مردم را نیز باید آگاه کرد که نتیجه و بازخورد اجرای صحیح سرشماری به خود آنها باز می گردد.

فرماندار جوانرود با اشاره به نقش تاثیرگذار مطبوعات و رسانه ها در اطلاع رسانی این امر ملی و مهم، تاکید کرد: هر اندازه مردم نسبت به این طرح مهم، بیشتر آگاهی پیدا کنند، همکاری بهتر و مناسب تری را با مجریان برگزاری این طرح خواهند داشت، که این موضوع در برنامه ریزی‌های آینده کشور نقش تاثیرگذاری دارد.

عظیمی گفت: طرح سرشماری نفوس و مسکن در شهر جوانرود و 135 شهرستان از دوم تا 22 آبان ماه امسال برگزار می شود.

فرماندار جوانرود در پایان افزود: در طرح سرشماری از جوانرود،  105 نفر نیرو، در قالب مامور، آمارگیر، اعضای ستاد اجرایی و راننده، کار سرشماری نفوس و مسکن را در این شهرستان انجام می دهند. 

کد مطلب 1439296

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