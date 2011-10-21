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۲۹ مهر ۱۳۹۰، ۱۶:۲۳

پرفسور ثبوتی:

1700 نفر مبتلا به سرطان از خدمات انجمن مهرانه بهره مند شدند

1700 نفر مبتلا به سرطان از خدمات انجمن مهرانه بهره مند شدند

زنجان - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت امنای انجمن خیریه مهرانه با اشاره به روند شکل‌گیری این انجمن گفت: تاکنون هزار و 700 بیمار مبتلا به سرطان از خدمات انجمن مهرانه بهره‌مند شده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، پرفسور یوسف ثبوتی ظهر جمعه در آئین کلنگ‌زنی پلی‌کلینیک تخصصی رادیوتراپی و کلینیک تخصصی سرطان زنجان افزود: انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی (مهرانه) با هدف کمک به بیماران سرطانی، تمام و یا بخش عمده‌ای از هزینه درمان این بیماران را پرداخت می‌کند.

 وی با تأکید بر اینکه حضور خیرین استانی و زنجانی‌های مقیم خارج از استان و کشور نقش مهمی در توسعه خدمات‌رسانی انجمن مهرانه به بیماران مبتلا به سرطان دارد، تصریح کرد: در حال حاضر یک مهمان‌پذیر با تخت برای بیمارانی که نیاز به معالجه دارند، مهیا است.

پرفسور ثبوتی با تقدیر از مسئولان استان به دلیل مساعدت در خصوص تأمین زمین برای ساخت مرکز رادیوتراپی  و کلینیک تخصصی سرطان زنجان افزود: این مرکز در دو فاز و دو بلوک با پیش‌بینی ساخت در طول پنج سال طراحی شده است.

 به گفته پرفسور ثبوتی، ساخت و تجهیز فاز اول این طرح نیازمند 7 میلیارد تومان اعتبار است که با توجه به استقبال گسترده خیرین، تأمین این میزان اعتبار تضمین شده است.

همچنین فوق‌تخصص بیماری‌های سرطان با بیان اینکه رادیولوژی اساس درمان بیماری سرطان است، گفت: وجود دستگاه رادیولوژی گامی مهم و مؤثر در درمان بیماری سرطان است.

مینوش مقیمی، افزود: این دستگاه دارای دو فرم و شکل درمان اورژانسی و غیراورژانسی است.

 وی ادامه داد: انجمن مهرانه به دنبال کسب شهرت نیست، بلکه می‌خواهد بستر مناسبی برای توسعه فعالیت‌های خیرخواهانه خود ایجاد کند.

 

کد مطلب 1439303

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