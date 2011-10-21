210 قرارداد برای اسکان زائران ایرانی در سرزمین وحی منعقد شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سرزمین وحی، حمید حبیبی‌تنها در جمع خبرنگاران افزود: امسال بنا به دستور رئیس سازمان حج و زیارت، مسکن زائران در مکه مکرمه نزدیک به حرم شده تا برای رفت و آمد زائران به حرم توسط نقل ترددی تسهیل بیشتری ایجاد شود، همچنین ضوابط اسکان در هر اتاق به حداکثر 5 نفر رسیده است که این رقم در گذشته برابر 7 نفر در هر اتاق بود.



وی در پاسخ به انتقاد برخی زائران مبنی بر عدم تناسب امکانات اقامتگاه‌ها با تعداد زائرانی که در آنها اسکان پیدا می‌کنند، گفت: هتل‌ها در مدینه منوره و مکه مکرمه بر اساس ظرفیت ایام عمره طراحی شده‌اند. در موسم حج، ظرفیت بیشتری در این هتل‌ها اسکان داده می‌شوند لذا برخی اوقات مانند وقت نهار یا شام که زمان اوج استفاده زائران از آسانسور است از نظر ظرفیت آسانسور با مشکل مواجه می‌شویم.



رئیس دفتر نمایندگی سازمان حج و زیارت در عربستان تأکید کرد: مدیران کاروان‌ها باید این نوع مشکلات را مدیریت کنند. اینکه این ساختمان‌ها را اجاره نکنیم نیز یک راه است اما اگر این اتفاق بیافتد دیگر جایگزینی نداریم. بنابراین حال که این ساختمان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، با مدیریت بهتر مدیران کاروان‌ها و با صبر و حوصله زائران می‌توان استفاده بهتر از اقامتگاه‌ها را رقم زد.

