استان کرمانشاه در نتیجه سفر رهبری متحول خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه موقت شهرستان گیلانغرب در خطبه های نماز جمعه امروز این شهرستان با قدردانی از مردم ولایتمدار استان، شهرستان گیلانغرب و همچنین مسئولین در حماسه آفرینی و استقبال باشکوه از مقام معظم رهبری، گفت: این استقبال نشانه پیوند و عشق عمیق مردم به امامت و ولایت بود.

حجت الاسلام مصطفی عسکری تاکید کرد: این سفر بار معنوی خود را سالیان متمادی باقی خواهد گذاشت و بطور حتم بار اقتصادی آن نیز تا آنجائیکه توان و بودجه دولت میسر باشد تسریع در توسعه و حرکت رو به پیشرفت استان شتاب خواهد بخشید.

وی گفت: با پیگیری مستمر مسئولین، بزودی استان کرمانشاه در نتیجه برکات سفر رهبرمعظم انقلاب که انصافا سفری پر خیر بود، متحول خواهد شد.

امام جمعه موقت شهرستان گیلانغرب با اشاره به بیداری اسلامی در منطقه تصریح کرد: از بین رفتن یک به یک دیکتاتورها و ماجراهایی که در کشورهای غربی به وجود می‌آید زمینه برای گسترش هرچه بهتر اسلام را در دنیا پیش خواهد آورد.

عسکری افزود: تهمت ها و سناریوهای دولت آمریکا علیه ایران، نشانه ضعف و به انزوا رفتن آنها است و با این سناریوها نمی توانند خود را از فشار اقتصادی و اعتراضات مردمی دور نگاه دارند.

خطیب نماز جمعه شهرستان گیلانغرب در پایان با اشاره به آغاز طرح ملی سرشماری نفوس و مسکن، تاکید کرد: در آستانه اجرای طرح سرشماری نفوس ومسکن درسال جهاد اقتصادی هستیم و این طرح گامی مهم به سوی سازندگی، توزیع عادلانه منابع ملی و خدمات دولتی است و همکاری مردم برای اجرای این طرح عظیم در جهت پیشرفت کشور بسیار مهم است.