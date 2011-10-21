سید پیروز موسوی در گفتگو با مهر درباره آمار کشته شدگان حادثه غرق شدن کشتی خدماتی کوشا در آبهای خلیج فارس، گفت: از نظر ما هفت نفر مفقود شده اند و تاکنون کسی در این حادثه کشته نشده است.

مدیر عامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با اعلام اینکه در حال حاضر پنج فروند شناور به طور همزمان در حال یافتن اجساد مفقودین این حادثه دریایی هستند، تصریح کرد: تا پیش از غروب خورشید عملیات تجسس برای یافتن افراد مفقوده شده در خلیج فارس ادامه می یابد.

این مقام مسئول با اشاره به وجود شرایط بسیار بد آب و هوایی در خلیج فارس، بیان کرد: با این شرایط حتی امکان یافتن اجساد افراد را بسیار مشکل می کند.

به گزارش مهر، بعد از ظهر دیروز یک فروند کشتی حامل تجهیزات فاز 12 پارس جنوبی در نزدیکی خلیج نایبند به دلیل نقص فنی غرق شده است که تاکنون گروهای امداد دریایی، غواصان و بالگرد برای امداد و نجات به خدمه این کشتی به منطقه حادثه اعزام شده اند.



این کشتی باری متعلق به یکی از شرکتهای پیمانکاری شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران ( دریا کوش) است.



هم اکنون یک کمیته بحران متشکل از شرکتهای نفت و گاز پارس، شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی، شرکت ملی نفتکش، بهداشت و درمان صنعت نفت، سازمان منطقه ویزه اقتصادی انرژی پارس، سازمان دریانوردی و پایانه های نفتی برای بررسی دلایل این حادثه تشکیل شده است.