نام فوتبالیست بازداشت شده مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، برخی منابع خبری خارجی از بازداشت یکی از بازیکنان بین‌المللی فوتبال ایران در فرودگاه میلان خبر داده‌اند که هنگام ورود به فرودگاه "مالپنسا" مواد مخدری را در کفش خود جاساز کرده بود اما ماموران امنیتی در حین بازرسی متوجه این مواد شدند و او را بازداشت کردند.

در این خبر تاکید شده که این بازیکن بین‌المللی ایران در باشگاه‌های اسپانیایی بازی می کند و در پرواز تهران به میلان بوده و زمانی که قصد ورود به فرودگاه میلان را داشته با خود 600 گرم مواد مخدر - شیشه - حمل می کرده که این مواد را در پاشنه کفشش جاساز کرده بود.

خبرگزاری فرانسه به نقل از آژانس خبری آنسا این خبر را اعلام کرده و بدون اینکه نامی از این بازیکن ببرد نوشته است: این بازیکن بین‌المللی ایران هنگامی که از پرواز تهران به میلان وارد فردوگاه شد بازداشت شد. این خبرگزاری جزئیات بیشتری در مورد این بازیکن منتشر نکرده است.

پس از این خبر همه نگاه ها به سمت مسعود شجاعی و جواد نکونام معطوف شد اما نکونام در تمرینات اوساسونا حضور داشت و مسعود شجاعی نیز در بیمارستانی در آلمان روز پنجشنبه تحت عمل جراحی قرار گرفته بود.

عصر امروز جمعه روزنامه مارکا نام این بازیکن را اعلام کرد. حسن عمولشگریان بازیکن مورد نظر است که به عنوان یک بازیکن آماتور در لیگ های اسپانیا بازی می کند. براساس خبر مارکا این بازیکن 27 ساله است و 690 گرم شیشه به ارزش 250 هزار یورو را در کفش خود جاساز کرده بود. پویان آقاجان 32 ساله که مقیم رم است و مهدی رحمانی 39 مقیم ونیز نیز این بازیکن را همراهی می کرده اند.