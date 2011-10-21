تیراندازان ایران صاحب پنج مدال دیگر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه چهارمین دوره مسابقات تیراندازی سلاح‌های بادی قهرمانی آسیا در کویت، تیم ایران امروز صاحب یک مدال طلا، دو نقره و دو برنز شد تا جمع مدال‌های کشورمان در پایان روز سوم این رقابت‌ها به عدد هشت برسد.

در مسابقات روز جمعه، در ماده تپانچه بادی زنان فاطمه حسینی در رده دوم ایستاد و مدال نقره این رقابت‌ها را از آن خود کرد. در این ماده نماینده چین و چین تایپه اول و سوم شدند. همچنین در بخش تیمی بانوان در همین ماده تیم ایران با ترکیب فاطمه حسینی، مریم سلطانی و نسیم حسن‌پور با 1135 امتیاز پس از چین و هند در رده سوم قرار گرفت و مدال برنز را بدست آورد.

در ماده تپانچه بادی مردان، محمد احمدی تیرانداز کشورمان در رده چهارم قرار گرفت. در این ماده تیراندازان، چین اول و دوم و هند در مکان سوم ایستاد. ابراهیم برخورداری و عباس روزبهانی دیگر تیراندازان ایران در این ماده به ترتیب در رده‌های شانزدهم و بیست و چهارم قرار گرفتند.

در بخش تیمی تپانچه بادی مردان، تیم ملی کشورمان با ترکیب محمد احمدی، ابراهیم برخورداری و عباس روزبهانی با 1722 امتیاز پس از کشورهای چین، هند و قزاقستان عنوان چهارم آسیا را از آن خود کرد.

همچنین در نخستین روز از مسابقات رده سنی نوجوانان سلاح های بادی آسیا، تیراندازان کشورمان یک مدال طلا را در بخش تفنگ بادی به جمع مدال‌های ایران افزودند.

در ماده تفنگ بادی مردان، تیم ایران با ترکیب ساسان شهسواری، مهدی جعفری پویا و امین حیدری با 1758 امتیاز بر سکوی نخست ایستاد و مدال طلا را بدست آورد. در بخش انفرادی همین ماده نیز مهدی جعفری پویا و ساسان شهسواری به ترتیب دوم و سوم شده و گردن آویزهای نقره و برنز را کسب کردند.

تیم ملی جوانان در ماده تفنگ بادی هم با ترکیب سیدمحمدرضا سامه، معین معدنچی و احسان قبادی ها با 1716 امتیاز عنوانی بهتر از چهارمی بدست نیاورد.

تا پایان سومین روز از رقابت‌های تیراندازی سلاح‌های بادی قهرمانی آسیا در کویت، تیم ایران در مجموع سه رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان صاحب دو نشان طلا، دو نقره و چهار برنز شده است.

همچنین در ادامه این رقابت‌ها، قرار است نشست ویژه هیئت رئیسه کنفدراسیون تیراندازی آسیا در کویت برگزار می‌شود. در این جلسه که به منظور مشخص شدن اعضاء کمیته اجرایی برگزار خواهد شد، سیدمهدی هاشمی رئیس فدراسیون تیراندازی کشورمان برای نخستین بار برای دریافت این کرسی نامزد شده است.

چهارمین دوره مسابقات تیراندازی سلاح‌های بادی قهرمانی آسیا در سه رده سنی از 27 مهر تا پنجم آبان ماه در کویت برگزار می شود.