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۲۹ مهر ۱۳۹۰، ۱۶:۴۱

شورای نظامی طرابلس اعلام کرد:

اولین اخبار از سرنوشت امام صدر پس از مرگ قذافی

اولین اخبار از سرنوشت امام صدر پس از مرگ قذافی

رئیس شورای نظامی طرابلس اعلام کرد که اطلاعات موثقی در دست است که نشان می دهد امام موسی صدر در مزرعه ای در جنوب طرابلس مدفون است.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحکیم بلحاج در گفتگو با بی بی سی عربی اظهار داشت: اطلاعات موثقی موجود است مبنی بر اینکه امام موسی صدر در مزرعه ای در نزدیکی جنوب طرابلس دفن شده است.

وی افزود: اطلاعات قدیمی حاکی از آن بود که امام موسی صدر به سبها منتقل شده و سپس گفته شد وی در منطقه قلعه مدفون است، اما اطلاعات جدید نشان می دهد وی در یکی از مزارع نزدیک طرابلس به خاک سپرده شده است.

بلحاج تصریح کرد: ما اطلاعات موجود را بررسی می کنیم و به دنبال کشف حقیقت هستیم و به محض دستیابی به حقیقت آن را اعلام خواهیم کرد.

گفته می شود مزرعه مذکور در جنوب طرابلس اجساد دیگری را نیز در خود جای داده که احتمالا از مخالفان رژیم قذافی بوده اند.

کد مطلب 1439330

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