فحاشی هواداران دو تیم مقابل چشمان رئیس کمیته انضباطی!

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال ملوان و داماش در حالی از ساعت 15:30 در ورزشگاه تختی انزلی برگزار شد که حساسیت این بازی باعث شده بود برخی از مسئولان فدراسیون فوتبال در ورزشگاه حاضر شوند. این بازی حواشی دیگری نیز داشت که در زیر می خوانید:

- برخلاف اعلام هیئت فوتبال استان گیلان که گفته بود برای این بازی 9000 قطعه بلیط فروشی می شود حدود 11000 نفر برای دیدن بازی در ورزشگاه تختی انزلی حضور پیدا کرده بودند.

- حدود 1000 نفر از هواداران تیم فوتبال داماش با اسکورت ماموران نیروی انتظامی در ورزشگاه تختی انزلی حاضر شده بودند و در حالی که 5 دقیقه به آغاز بازی مانده بود ، اجازه حضور به آنها در سکوهایی که برایشان تعیین شده بود داده شد.

- اسماعیل حسن زاده رئیس کمیته انضباطی در ورزشگاه حضور یافته بود تا از نزدیک به همراه همکارانش در ورزشگاه تختی انزلی این بازی را زیر نظر داشته باشند. وی پیش از شروع بازی در کنار زمین حاضر شده بود تا از شرایط ورزشگاه و استقرار هواداران دو تیم بازدیدی داشته باشد.

- با توجه به حساسیت بازی غلامرضا بهروان نیز به عنوان ناظر داوری این بازی انتخاب شد.

- هواداران دو تیم در زمان بازی با توهین به هم چندین بار در حضور رئیس کمیته انضباطی یکدیگر را با الفاظ رکیک مورد خطاب قرار دادند.

- اواسط نیمه دوم زمانی که زنیدپور بازیکن تیم داماش، درهنگام تعویص به آرامی در حال ترک زمین بود، جراح کار بازیکن تیم ملوان با هل دادن وی به سمت خارج زمین واکنش کادر فنی و هوادارا ن تیم فوتبا داماش را بر انگیخت.

- کادر فنی، بازیکنان و هواداران تیم فوتبال ملوان در نیمه دوم نسبت به دو صحنه مشکوک اعتراض داشته و ادعا کردند که داور دو پنالتی را برای آنها نگرفته است. این دیدار در پایان یک بر صفر به سود داماش به پایان رسید.