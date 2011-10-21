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۲۹ مهر ۱۳۹۰، ۱۷:۰۵

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ویرانه ای به نام سرت / کمیته تحقیق درباره قذافی تشکیل می شود

ویرانه ای به نام سرت / کمیته تحقیق درباره قذافی تشکیل می شود

همزمان با تاکید منابع خبری بر ویرانی های گسترده در شهر سرت، شورای انتقالی لیبی از تشکیل کمیته ای برای بررسی چگونگی کشته شدن معمر قذافی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری الیوم السابع، "منصور سیف النصر" نماینده شورای انتقالی لیبی در فرانسه اعلام کرد کمیته تحقیق درباره چگونگی دستگیری و کشته شدن معمر قذافی تشکیل خواهد شد.
 
قذافی روز پنجشنبه بیست و هشتم مهرماه در سرت زادگاه خود کشته شد.
 
سیف النصر بعید دانست که قذافی بدون محاکمه کشته شده باشد، به گفته وی، قذافی دستگیر شد تا مورد محاکمه قرار گیرد، اما در جریان تیراندازی میان انقلابیون و طرفدارانش به شدت مجروح شد و بر  اثر شدت جراحات وارده کشته شد.

مصطفی عبدالجلیل رئیس شورای انتقالی لیبی گفته است که روز شنبه پیروزی نهایی و پس از آن تشکیل دولت جدید لیبی اعلام خواهد شد.

از سوی دیگر، خبرنگار شبکه الجزیره در گزارشی از لیبی اعلام کرد پس از یک ماه درگیریهای شدید میان طرفداران و مخالفان قذافی، شهر سرت به یک شهر تقریبا ویران تبدیل شده و در هر نقطه ای از شهر جسدهایی بر زمین افتاده است.

کد مطلب 1439341

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