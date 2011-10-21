اختفای سرهنگ در لوله فاضلاب/ پایان 42 سال دیکتاتوری با 2 گلوله

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های خارجی، نیروهای انقلابی لیبی روز گذشته پس از گذشت 9 ماه از آغاز قیام مردمی این کشور (27 بهمن تاکنون) با کشتن دیکتاتور انتقام 4 دهه خشونت و سرکوب را گرفتند.

قذافی که پس از سقوط طرابلس پایتخت لیبی (آخر مرداد تاکنون) از این شهر گریخته بود و به سرت زادگاه خویش فرار کرده بود سرانجام روز گذشته توسط نیروهای انقلابی این کشور در لوله های آب و فاضلاب کشف شد.

انقلابیون وی را در حالی که سلاح به دست داشت بازداشت کردند و سپس با 2 گلوله از ناحیه شکم و سر قذافی وی را از پای درآوردند.

بنا بر اعلام انقلابیون، قذافی هنگام بازداشت به نیروهای انقلابی التماس می کرد که وی را نکشند.

قذافی که در طول 42 سال دیکتاتوری در لیبی همواره با ارعاب و کشتار مخالفان حکومت می کرد در لحظات بازداشت به انقلابیون توصیه می کرد "کشتن انسان ها حرام است"!

به گفته "محمود جبریل" رئیس دفتر اجرایی شورای ملی انتقالی لیبی، معمر قذافی هنگامی که به بیمارستانی در شهر مصراته نیز رسید زنده بود.

شورای ملی انتقالی لیبی اعلام کرده است معمر قذافی طبق شریعت اسلام و در مکانی نامعلوم دفن خواهد شد.