  1. بین الملل
  2. سایر
۲۹ مهر ۱۳۹۰، ۱۹:۴۸

گزارش تشریحی- تصویری/

اختفای سرهنگ در لوله فاضلاب/ پایان 42 سال دیکتاتوری با 2 گلوله

اختفای سرهنگ در لوله فاضلاب/ پایان 42 سال دیکتاتوری با 2 گلوله

خبرگزاری مهر - گروه بین الملل: معمر قذافی روز گذشته پس از 42 سال دیکتاتوری توسط انقلابیون در لوله آب و فاضلاب شناسایی و به ضرب 2 گلوله از پای درآمد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های خارجی، نیروهای انقلابی لیبی روز گذشته پس از گذشت 9 ماه از آغاز قیام مردمی این کشور (27 بهمن تاکنون) با کشتن دیکتاتور انتقام 4 دهه خشونت و سرکوب را گرفتند.

قذافی که پس از سقوط طرابلس پایتخت لیبی (آخر مرداد تاکنون) از این شهر گریخته بود و به سرت زادگاه خویش فرار کرده بود سرانجام روز گذشته توسط نیروهای انقلابی این کشور در لوله های آب و فاضلاب کشف شد.

انقلابیون وی را در حالی که سلاح به دست داشت بازداشت کردند و سپس با 2 گلوله از ناحیه شکم و سر قذافی وی را از پای درآوردند.

بنا بر اعلام انقلابیون، قذافی هنگام بازداشت به نیروهای انقلابی التماس می کرد که وی را نکشند.

قذافی که در طول 42 سال دیکتاتوری در لیبی همواره با ارعاب و کشتار مخالفان حکومت می کرد در لحظات بازداشت به انقلابیون توصیه می کرد "کشتن انسان ها حرام است"!

به گفته "محمود جبریل" رئیس دفتر اجرایی شورای ملی انتقالی لیبی، معمر قذافی هنگامی که به بیمارستانی در شهر مصراته نیز رسید زنده بود.

شورای ملی انتقالی لیبی اعلام کرده است معمر قذافی طبق شریعت اسلام و در مکانی نامعلوم دفن خواهد شد.

کد مطلب 1439342

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها