سالن ورزشی "معمولان" در چند قدمی افتتاح/ پروژه ای معطل انشعاب برق!

اسماعیل طولابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سالن چند منظوره شهر "معمولان" از توابع این شهرستان با پیشرفت فیزیکی 95 درصد با مشکلاتی روبرو است که همت مسئولان را می طلبد.
وی افزود: عملیات اجرایی این سالن ورزشی از سال 88 در مساحت یکهزار و 200 مترمربع آغاز شده و چهار میلیارد و 500 میلیون ریال برای این پروژه از محل اعتبارات استانی هزینه شده است.
رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان پلدختر گفت: مشکل اصلی سالن چند منظوره ورزش معمولان انشعاب برق آن است که در روز نخست جز اعتبارات اولیه منظور نشده است.
طولابی ادامه داد: در این راستا مکاتباتی با سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان لرستان صورت گرفته است که وعده داده شده ظرف روزهای آینده مشکلات سالن چند منظوره معمولان حل شود.
وی یادآور شد: این سالن ورزشی نیز دارای مشکل فنی است که در این خصوص با پیمانکار پروژه موضوع در میان گذاشته شده و پیمانکار نیز قول رفع نقص پروژه را داده است.
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