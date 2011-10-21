سالن ورزشی "معمولان" در چند قدمی افتتاح/ پروژه ای معطل انشعاب برق!

پلدختر - خبرگزاری مهر: رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان پلدختر با بیان اینکه سالن چند منظوره ورزشی معمولان با مشکلاتی روبرو است، گفت: یکی از مشکلات این پروژه مربوط به انشعاب برق این سالن ورزشی است.