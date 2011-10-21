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۲۹ مهر ۱۳۹۰، ۱۷:۱۴

طولابی مطرح کرد:

سالن ورزشی "معمولان" در چند قدمی افتتاح/ پروژه ای معطل انشعاب برق!

سالن ورزشی "معمولان" در چند قدمی افتتاح/ پروژه ای معطل انشعاب برق!

پلدختر - خبرگزاری مهر: رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان پلدختر با بیان اینکه سالن چند منظوره ورزشی معمولان با مشکلاتی روبرو است، گفت: یکی از مشکلات این پروژه مربوط به انشعاب برق این سالن ورزشی است.

اسماعیل طولابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سالن چند منظوره شهر "معمولان" از توابع این شهرستان با پیشرفت فیزیکی 95 درصد با مشکلاتی روبرو است که همت مسئولان را می طلبد.

وی افزود: عملیات اجرایی این سالن ورزشی از سال 88 در مساحت یکهزار و 200 مترمربع آغاز شده و چهار میلیارد و 500 میلیون ریال برای این پروژه از محل اعتبارات استانی هزینه شده است.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان پلدختر گفت: مشکل اصلی سالن چند منظوره ورزش معمولان انشعاب برق آن است که در روز نخست جز اعتبارات اولیه منظور نشده است.

طولابی ادامه داد: در این راستا مکاتباتی با سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان لرستان صورت گرفته است که وعده داده شده ظرف روزهای آینده مشکلات سالن چند منظوره معمولان حل شود.

وی یادآور شد: این سالن ورزشی نیز دارای مشکل فنی است که در این خصوص با پیمانکار پروژه موضوع در میان گذاشته شده و پیمانکار نیز قول رفع نقص پروژه را داده است.

کد مطلب 1439349

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