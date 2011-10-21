  1. بین الملل
  2. سایر
۲۹ مهر ۱۳۹۰، ۱۸:۱۵

گزارش تشریحی- تصویری/

کشف آلبوم خانوادگی سرهنگ/ عکسهای نادر از روزهای خوش دیکتاتور

کشف آلبوم خانوادگی سرهنگ/ عکسهای نادر از روزهای خوش دیکتاتور

خبرگزاری مهر - گروه بین الملل: رسانه های خارجی تصاویر نادری از روزهای خوش دیکتاتور لیبی منتشر کرده اند که در منطقه باب العزیزیه کشف شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه های خارجی تصاویر نادری را از معمر قذافی و خانواده وی منتشر کردند که از آلبوم خانوادگی قذافی اخذ شده است. این آلبوم در منطقه باب العزیزیه واقع در طرابلس کشف شده است.

این تصاویر بلافاصله پس از مرگ قذافی در شهر سرت که به دست انقلابیون لیبی صورت گرفت منتشر شده است.

معمر قذافی 2 بار ازدواج کرد که حاصل این ازدواج ها 10 فرزند بود. در این تصویر علاوه بر قذافی مادر وی و فرزندان قذافی حضور دارند.

                                             صفیه همسر دوم قذافی در کنار دیکتاتور

                                                 معمر قذافی به همراه مادرش

قذافی در حال بازی شطرنج با سیف الاسلام قذافی (در دوران کودکی) که سیاستمدارترین فرزند وی به شمار می رود و از لحاظ فکری بیش از دیگر فرزندان به دیکتاتور نزدیک بوده است.

                                    دیکتاتور سرگرم بازی با یکی از فرزندان خود در طبیعت

کد مطلب 1439355

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه