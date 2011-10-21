کشف آلبوم خانوادگی سرهنگ/ عکسهای نادر از روزهای خوش دیکتاتور

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه های خارجی تصاویر نادری را از معمر قذافی و خانواده وی منتشر کردند که از آلبوم خانوادگی قذافی اخذ شده است. این آلبوم در منطقه باب العزیزیه واقع در طرابلس کشف شده است.

این تصاویر بلافاصله پس از مرگ قذافی در شهر سرت که به دست انقلابیون لیبی صورت گرفت منتشر شده است.

معمر قذافی 2 بار ازدواج کرد که حاصل این ازدواج ها 10 فرزند بود. در این تصویر علاوه بر قذافی مادر وی و فرزندان قذافی حضور دارند.

صفیه همسر دوم قذافی در کنار دیکتاتور

معمر قذافی به همراه مادرش

قذافی در حال بازی شطرنج با سیف الاسلام قذافی (در دوران کودکی) که سیاستمدارترین فرزند وی به شمار می رود و از لحاظ فکری بیش از دیگر فرزندان به دیکتاتور نزدیک بوده است.

دیکتاتور سرگرم بازی با یکی از فرزندان خود در طبیعت