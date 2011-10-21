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۲۹ مهر ۱۳۹۰، ۱۷:۳۵

هفته یازدهم لیگ برتر/

داماش فاتح دربی شمال شد/ نخستین پیروزی لیگ‌برتری نماینده شهر رشت

داماش فاتح دربی شمال شد/ نخستین پیروزی لیگ‌برتری نماینده شهر رشت

تیم فوتبال داماش با پیروزی در شهرآورد گیلان برای نخستین مرتبه در لیگ برتر فاتح نبرد تیم‌های شهر رشت و انزلی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم از هفته یازدهم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور عصر امروز جمعه با برگزاری یک دیدار آغاز شد که در پایان این دیدار تیم فوتبال داماش با نتیجه یک بر صفر از سد میزبانش ملوان بندرانزلی گذشت.

در این دیدار که با قضاوت احمد صالحی در ورزشگاه تختی انزلی  برگزاری شد، جهانگیر عسگری در دقیقه 23 گل برتری تیم داماش را به ثمر رساند. ضمن اینکه  بابک پورغلامی از تیم ملوان و جهانگیر عسگری، افشین چاووشی و فرزاد محمدی از تیم داماش بازیکنان اخطاری این دیدار بودند.

این برای نخستین مرتبه در لیگ برتر بود که نماینده‌ای از شهر رشت توانسته است در دربی گیلان مقابل ملوان به پیروزی دست یابد. در 8 تقابل گذشته دو تیم، 5 بازی با تساوی به پایان رسیده بود و 3 مرتبه هم ملوان نمایندگان شهر رشت که تیم‌های استقلال رشت، پگاه و داماش گیلان بوده‌اند، را شکست داده بود.

با این پیروزی تیم فوتبال داماش گیلان 15 امتیازی شد و به رده هفتم صعود کرد و تیم ملوان بندرانزلی با همان 11 امتیاز پیشین در رده یازدهم قرار گرفته است.

کد مطلب 1439357

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