قهرمانان کشتی جهان در ساری تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تقوی و رضا یزدانی آزاد کاران شایسته و پر افتخارمازندرانی تیم ملی کشورمان که در مسابقات اخیر جهانی ترکیه خوش درخشیدند، به صورت ویژه از سوی مقامات برگزاری این مسابقات تجلیل شدند.

علیرضا حیدری، قهرمان پرآوازه تیم ملی کشتی آزاد ایران در دهه گذشته با حضور در سالن ورزشی سید رسول حسینی ساری از این دو چهره تمام نشدنی کشتی مازندران تجلیل کرد.

مرحله پایانی مسابقات کشتی آزاد دسته یک باشگاههای کشور از صبح جمعه در ساری آغاز شد و از دقایقی قبل غلامرضا محمدی، سرمربی تیم ملی کشتی آزاد کشور برای تماشای این مسابقات وارد سالن شد.

هم اکنون تیمهای نوین چرم البرز و مجاهدان صنعت برق گلوگاه که در دیدارهای مرحله نیمه نهایی با پیروزی مقابل حریفان به دیدار پایانی صعود کرده بودند، برابر هم قرار گرفتند.

تیم پیشگامان آسانسور مازندران ساعتی قبل در دیدار رده بندی این مسابقات که در سالن ورزشی سید رسول حسینی ساری در حال برگزاری است، با نتیجه قاطع هفت بر یک تیم مهرگان قوچان را شکست داد و در جای سوم ایستاد.

چهار تیم نوین چرم البرز، مجاهدان صنعت برق گلوگاه، پیشگامان آسانسور مازندران و مهرگان قوچان به مرحله نیمه نهایی مسابقات لیگ دسته اول کشتی آزاد (جام ولایت) صعود کرده بودند و رقابتهای خود را برای کسب عنوان قهرمانی این مسابقات در ساری آغاز کردند.