ابوالقاسم رئوفيان در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر"، تاكيد كرد : جبهه پيروان خط امام و رهبري در مرحله مذاكره با كانديداها و دريافت ديدگاه ها وبرنامه هاي آنهاست و هنوز به مرحله ارزيابي و جمع بندي دراين خصوص نرسيده است .
عضو شوراي مركزي جبهه پيروان خط امام و رهبري در خصوص نامزدي آيت الله هاشمي رفسنجاني گفت : براي ديدار و گفتگو با ايشان درخصوص كانديداتوري درانتخابات درجبهه تصميمي اتخاذ نشده است اما اتفاقات آينده به شفافيت مواضع آقاي هاشمي بستگي دارد .
وي تاكيد كرد : حضور ايشان درروند تصميم گيري جبهه پيروان خط امام و رهبري بي تاثير نخواهد بود .
رييس كميته انتخابات رياست جمهوري جبهه پيروان خط امام ورهبري :
اتفاقات آينده به شفافيت مواضع آقاي هاشمي بستگي دارد
رييس كميته انتخابات رياست جمهوري جبهه پيروان خط امام ورهبري با اعلام جلسه فوق العاده شوراي مركزي اين جبهه با علي اكبر ولايتي در روزهاي اخير ، گفت : در جلسه هفتگي جبهه ، هيچ بحثي در خصوص كانديداتوري آقاي هاشمي رفسنجاني صورت نگرفت.
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