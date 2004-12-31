ابوالقاسم رئوفيان در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر"، تاكيد كرد : جبهه پيروان خط امام و رهبري در مرحله مذاكره با كانديداها و دريافت ديدگاه ها وبرنامه هاي آنهاست و هنوز به مرحله ارزيابي و جمع بندي دراين خصوص نرسيده است .



عضو شوراي مركزي جبهه پيروان خط امام و رهبري در خصوص نامزدي آيت الله هاشمي رفسنجاني گفت : براي ديدار و گفتگو با ايشان درخصوص كانديداتوري درانتخابات درجبهه تصميمي اتخاذ نشده است اما اتفاقات آينده به شفافيت مواضع آقاي هاشمي بستگي دارد .



وي تاكيد كرد : حضور ايشان درروند تصميم گيري جبهه پيروان خط امام و رهبري بي تاثير نخواهد بود .

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