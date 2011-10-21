گل از اقدامات سازنده ایران در اقصی نقاط جهان تقدیر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه کشورمان که در راس هیئتی به ترکیه سفر کرده است، امروز با عبدالله گل رئیس جمهور این کشور دیدار و گفتگو کرد.

رئیس جمهور ترکیه در این دیدار که در فضائی صمیمی و بسیار دوستانه برگزار شد، با اعلام خرسندی از سفر صالحی به ترکیه در مقطع زمانی کنونی، روابط دو کشور را صمیمی و دوستانه خواند و از رایزنی ها بعمل آمده در جریان این سفر اظهار رضایت و خشنودی کرد.

عبدالله گل با اظهار رضایت از سفر خود به ایران، استمرار سفر ها و رایزنی مقامات دو کشور در خصوص مسائل روابط دوجانبه، منطقه ای و بین المللی را مورد توجه قرار داد و این نوع از روابط را شایسته دو کشور همسایه قلمداد کرد و بر لزوم تسریع در رفع موانع موجود در راه گسترش روابط تجاری و اقتصادی بین دو کشور تاکید بعمل آورد.

رئیس جمهوری ترکیه در این دیدار از فعالیت های سازنده کشورمان در اقصی نقاط جهان تشکر و قدردانی کرد.

صالحی با اعلام اینکه این سفر قرار بود در مقطع دیگری انجام گیرد، اما بدلیل حادثه تروریستی اخیر در ترکیه که به کشته و زخمی شدن تعدادی از اتباع این کشور شد، بمنظور عرض تسلیت و ابراز همدردی مقامات، دولت و مردم ایران با دولت و مردم ترکیه به آنکارا سفر کرده است، مراتب تاسف و تاثر جمهوری اسلامی ایران را از این حادثه ابراز داشت.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به تلاش هائی که در کشورمان برای گسترش روابط با ترکیه بعمل می آید، اظهار امیدواری کرد که با رفع موانع موجود، دو کشور شاهد گسترش بیش از پیش روابط اقتصادی فیمابین باشند.

صالحی در خصوص تروریسم و فعالیت های تروریستی در کشور های منطقه گفت:ما در منطقه نیاز به امنیت جمعی داریم. این ایران و ترکیه نیستند که باید مسئول امنیت منطقه باشند، مجموعه کشورهای منطقه باید در این خصوص فعال شده و با هم همکاری کنند.

صالحی افزود: ما اگر بدانیم منابع و حامی اصلی تروریست ها چه کسانی هستند، از کجا پول، امکانات، اطلاعات و اسلحه بدست می آورند، راحت تر می توانیم با آنها برخورد کنیم.