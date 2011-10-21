هادی خنجری دقایقی پیش با تایید خبر فوق در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وقوع سیلاب شدید عصر امروز در منطقه هزار جریب شهرستان نکا، افزود: یک زن و مرد میانسال که با خودروی پراید از منطقه رودبار در مسیر سد گلورد در حال تردد بوده که متاسفانه اسیر سیلاب شدند.

وی افزود: بر اثر این سیلاب، زن میانسال بر اثر غرق شدن جان باخت ولی به نظر می رسد مرد مورد نظر که همسر وی بوده از فوت حتمی نجات یافته است.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری مازندران از آماده باش کامل اعضای ستاد بحران شهرستان نکا در پی بارندگی های شدید و سیلاب دیشب و امروز در شهرستان خبر داد.



وی افزود: بر اثر بارندگی های شب گذشته و امروز، علاوه بر آبگرفتگی خیابانها و معابر، شکستگی شاخه های درخت و ریزش دیوارهای سست برخی از منازل شهرستان گزارش شده است.

خنجری گفت: با توجه به سیل خیز بودن منطقه، وجود آمادگی کامل نیروهای امدادی، بیمارستان، راهها و ارتباطات ضروری بوده و ستاد مدیریت بحران به اعضای خود اعلام آماده باش داده است.

وی افزود: نیروهای راه و ترابری و ادارات و نهادهای مرتبط با ستاد بحران، با توجه به بارندگی مشغول بازگشایی راهها در برخی مناطق روستایی و کمک رسانی به اهالی روستاهای بالادست در منطقه هزار جریب هستند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران افزود: به دلیل سخت گذر بودن مناطق کوهستانی، با حضور ماموران راهداری، تاکنون مشکل خاصی بروز نکرد، اما باید تردد کمتری در مناطق صورت گیرد تا خطرات کمتری متوجه روستاییان شود.



وی همچنین از غرق شدن یک کارگر شرکت حفاری شمال بهشهر بر اثر انجام عملیات حفری در قهر دریای بندر امیرآباد در روز جاری خبر داد و گفت: نامبرده که فردی به نام علی محمودی 33 ساله اهل شهرستان سیرجان نام دارد، ساکن بهشهر بوده و هنوز جسد وی پیدا نشده است.