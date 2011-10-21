پیروزی تیم فوتسال استیل آذین برابر پرسپولیس

به گزارش خبرگزاری مهر، پرسپولیسی ها که با کناره گیری حسین شمس و رضا کردی سکان هدایت خود را مجددا به محمدرضا حیدریان بازیکن خوش اخلاق فوتسال ایران سپرده اند بدلیل حضور تیم ملی فوتسال در برزیل و تعطیلی لیگ برتر از فرصت استفاده کرده و عصر جمعه در سالن کرمان خودرو مقابل تیم فوتسال استیل آذین قرار گرفتند.

پرسپولیسی ها که با تمام قوا به این دیدار تدارکاتی آمده بودند در پایان با نتیجه 4 بر 2 مغلوب تیم فوتسال استیل آذین شدند. این اولین دیدار تدارکاتی جدی تیم فوتسال استیل آذین پس از تمرینات بدنسازی بود. برای استیل آذین محمد واقفی، وحید ابراهیم، محمود قاضی و محمد نوروزی زاده گلزنی کردند.

خانواده مرحوم بابک معصومی همچنین صادق درودگر، محمد خوراکچی و حسین خبیری از تماشاچیان ویژه این دیدار بودند. ضمن اینکه حسین هدایتی مالک باشگاه استیل آذین که قرار بود برای آشنایی با اعضای تیم و تماشای این دیدار در سالن کرمان خودرو حضور یابد، بدلیل کسالت و بیماری از حضور در این بازی عذر خواهی کرد.