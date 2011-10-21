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۲۹ مهر ۱۳۹۰، ۱۸:۵۸

در دیداری تدارکاتی رقم خورد؛

پیروزی تیم فوتسال استیل آذین برابر پرسپولیس

پیروزی تیم فوتسال استیل آذین برابر پرسپولیس

تیم فوتسال استیل آذین که خود را برای لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور آماده می‌کند عصر جمعه در یک بازی تدارکاتی به مصاف تیم لیگ برتری فوتسال پرسپولیس رفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، پرسپولیسی ها که با کناره گیری حسین شمس و رضا کردی سکان هدایت خود را مجددا به محمدرضا حیدریان بازیکن خوش اخلاق فوتسال ایران سپرده اند بدلیل حضور تیم ملی فوتسال در برزیل و تعطیلی لیگ برتر از فرصت استفاده کرده و  عصر جمعه در سالن کرمان خودرو مقابل تیم فوتسال استیل آذین قرار گرفتند.

پرسپولیسی ها که با تمام قوا به این دیدار تدارکاتی آمده بودند در پایان با نتیجه 4 بر 2 مغلوب تیم فوتسال استیل آذین شدند. این اولین دیدار تدارکاتی جدی تیم فوتسال استیل آذین پس از تمرینات بدنسازی بود. برای استیل آذین محمد واقفی، وحید ابراهیم، محمود قاضی و محمد نوروزی زاده گلزنی کردند.

خانواده مرحوم بابک معصومی همچنین صادق درودگر، محمد خوراکچی و حسین خبیری از تماشاچیان ویژه این دیدار بودند. ضمن اینکه حسین هدایتی مالک باشگاه استیل آذین که قرار بود برای آشنایی با اعضای تیم و تماشای این دیدار در سالن  کرمان خودرو حضور یابد، بدلیل کسالت و بیماری از حضور در این بازی عذر خواهی کرد.

کد مطلب 1439396

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