مراسم عزاداري باشكوه حضرت زهرا (س) در تهران برگزار شد

خبرگزاري مهر: امروز چه صحنه هاي زيباييآفريده شد. صحنه هاي عشق و محبت مردم ايران به خاندان نبوت (ص) و پيروان راستين ولايت.



دسته هاي عزا از گوشه و كنار شهر خود را به ميدان وليعصر مي رساندند تا صحنه اي بي بديل از محبت و مودت به اهل بيت را رقم بزنند. زن و مرد، پير و جوان كوچك و بزرگ همه نصب سربندهاي يا زهرا(س) آمده بودند تا بگويند عليرغم تصورات باطل عده اي عشق به ولايت در ايران اسلامي زنده است.



امروز چه صحنه هاي زيبايي از وفاق و همدلي بين مردم آفريده شد. راستي نمي شد هميشه مردم ما حول محور اهل بيت (ع) گردهم مي آمدند تا به وفاق ملي دست يابيم.

اهل بيت منشا خير و بركات براي ما هستند، كساني كه باور ندارند بايد امروز در ميدان وليعصر مي بودند و مي ديدند چه

صميمت و يكرنگي بين همه آحاد حاكم بود و همه يك صدا فرياد يا زهرا (س) سر مي دادند.

در روزهاي ديگر انسان دچار شرم شده و نمي تواند مكاني را كه در آن انجام گناه به وضوح مشهود است، ميدان وليعصر بنامد اما امروز وضعيت به گونه اي ديگر بود و به يقين مي توان گفت كه قطب عالم امكان حضرت بقيه الله الاعظم خود به عزاي مادرش حضرت زهرا (س) تشريف آورده بود و امروز مي توانستيم اينجا را واقعا به نام مبارك ايشان بناميم.

عده اي از عزاداران تابوتي را مهيا كرده بودند و به طور نمادين آن را بر دوش خود حمل مي كردند. با ديدن اين صحنه ها انسان به ياد كوچه هاي بني هاشم مي افتد، آن شبي كه هفت نفر غريبانه پيكر مطهره زهرا (س) را برداشتند و با غربت به خاك سپردند.



كاش اين جماعت آن روز بودند تا پيكر مادر سادات غريبانه تشييع نمي شد. بانواني كه امروز در تشييع جنازه حضرت زهرا (س) شركت كرده بودند آرزو داشتند آن روز در مدينه بودند و زينب 4 ساله را دلداري مي دادند و همراه او بودند.

جوانان ايران امروز هم ناله با حسنين فرياد واي مادرم سر داده بودند. مردان ما هنوز نغمه جانسوز علي (ع) را مي شنيدند كه مي فرمود خانه بي فاطمه قبر علي است.



فاطمه راه چگونه زيستن را به همه جانيان آموخت، زهرا معلم همه انسانهاست همه از چشمه سار زلال فاطمي سيراب مي شوند و همه ضلال علوي گردهم مي آيند و زندگي با سعادت را در پيش مي گيرند.



اين روزها ناله هاي دل علي چه جانگداز زيرا تنها ياورش را از دست مي دهد. خود حضرت در نجوا با همسرش مي فرمايد فاطمه جان تو تنها كسي بودي كه در اين شهر غربت زده مدينه جواب سلام علي را مي دادي و ديگر علي تنهاي تنهاست.

و اما ذكر هميشگي مردمي كه واله و شيدايي عشق زهرايي هستند اين است:



سرمايه محبت زهراست دين من من دين خويش را به دو دنيا نمي دهم

گر مهر و ماه را به دو دستم نهاد قضا يك ذره از محبت زهرا نمي دهم

امروز بزم ماتم زهراست بهشت ما اين نقد را به نسيه فردا نمي دهد

در سينه ام جمال علي نقش بسته است اين سينه را به سينه سينا نمي دهم