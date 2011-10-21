به گزارش خبرنگار مهر، حمید استیلی پس از تساوی بدون گل تیمش مقابل نفت تهران با بیان این مطلب افزود: تیم ما در هر دو نیمه بهتر از تیم نفت بازی کرد و صاحب موقعیت هایی بهتر شد متاسفانه فقط نتوانستیم به 3 امتیاز دست یابیم.

وی با انتقاد از فضای حاکم بر ورزشگاه آزادی گفت: متاسفانه از نیمه اول و پس از آنکه یک توپ به تیر دروازه ما برخورد کرد شعارهای هواداران شروع شد و از دقیقه 55 بازهم بدنبال موقعیتی که روی دروازه ما بوجود آمد شرایط ورزشگاه تغییر کرد و علیه بازیکنان و کادر فنی شعار دادند.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با تاکید بر اینکه چنین فضایی در بین هواداران به تیم پرسپولیس ضربه می زند افزود: من خودم همیشه مشکلات را برگردن می گیرم تا به بازیکنان آسیبی نرسد اما متاسفانه هوادران برخورد خوبی با بازیکنان ندارند. اما متاسفانه امروز در ورزشگاه علیه ورزشکاری شعار دادند که برای آنها افتخارآفرینی کرده است. امروز علیه غلامرضا رضایی شعار دادند که دو هفته پیش برای تیم ملی در همین ورزشگاه آزادی گل زده و افتخارآفرینی کرده بود.

وی خاطرنشان کرد: ما یک تیم هستیم. یک تیم یک نفر نیست همه برای هم بازی می کنیم و این درست نیست که در شرایطی دشوار علیه یک بازیکن شعار بدهند و تیم را حمایت نکنند.

استیلی با تاکید بر اینکه هر تصمیمی که باشگاه پرسپولیس بگیرد اطاعت خواهد کرد و تا زمانی که باشد با قدرت به کار خود ادامه خواهد داد افزود: متاسفانه شرایط حاکم بر تیم ما فوتبالی نیست و شرایطی دشوار را تجربه می کنیم ما هواداری می خواهیم که کنارمان باشد نه هواداری که وقتی توپ به کرنر می رود تیم حریف را برای گل زدن تشویق کند. ما هواداری نمی خواهیم که در دقیقه آخر سر زدن یک توپ شعار بدهد و روحیه بازیکنان را تخریب کند واقعا کار کردن در این شرایط دشوار است.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس خاطرنشان کرد: ما هر کاری می کنیم که پرسپولیس روز به روز بهتر شود اما متاسفانه نتایج آن گونه که باید رقم نمی خورد. شما توجه داشته باشید ما امروز با تیم صدر جدول بازی می کردیم نه با تیم میانه جدول.

وی سوشا مکانی را ستاره بازی این تیم مقابل نفت خواند و گفت: قطعا اگر مکانی نبود ما سه امتیاز مسابقه را به دست می آوردیم.

استیلی در ادامه یادآور شد: اینکه تماشاگران به جای حمایت از بازیکنان و تیم پرسپولیس افراد دیگری را تشویق می کنند از اولین بازی ما بوده است. من همیشه گفته ام و باز هم می گویم که پرسپولیس متعلق به یک فرد نیست و یک تماشاگر اگر به ورزشگاه می آید باید برای پرسپولیس باشد. تماشاگر باید با پرسپولیس زندگی کند و نه فقط در بردها بلکه در باخت ها هم کنار تیم باشد.

وی خود را یک هوادار پرسپولیس خواند و گفت: من هم دوست دارم پرسپولیس درست شود و اگر بدانم با تغییرات در کادر فنی تیم ، پرسپولیس درست می شود با آغوش باز آن را می پذیرم. من هم پرسپولیس را دوست دارم و اگر به من بگویند برو آن را روی چشم می گذارم و می روم. این را قسم می خورم که اگر احساس کنم رفتن من به پرسپولیس کمک می کند قطعا خواهم رفت.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در پاسخ به خبرنگاری که دلیل تعویض امیرحسین فشنگچی را در دقایق پایانی جویا شد گفت: ما در دقایق پایانی یک مدافع را کم کردیم و قصد داشتیم با ورود فشنگچی از سانترهای این بازیکن برای سرزنی مهاجمانمان بهره بگیریم حتی با این کار صاحب موقعیت هایی هم شدیم که از آنها استفاده نکردیم.

استیلی با تاکید بر اینکه بازیکنانش در شرایط فعلی تحت فشار هستند گفت: در دقایق پایانی که هادی نوروزی ومازیار زارع سر یک ضربه کاشته با هم درگیر شدند به خاطر فشار زیادی است که تحمل می کنند . آنها90 دقیقه تحت فشار بودند و طبیعی بود که هر دو از کوره در بروند. در رختکن با هر دو بازیکن صحبت کردیم و مشکل حل شد.

وی در پاسخ به خبرنگاری که گفت بازیکنان قراردادهای 350 میلیونی می گیرند و نباید به این راحتی از کوره در بروند گفت: اینجا بحث قرارداد نیست. قبول کنید بازیکنان تحت فشار روحی و روانی هستند و متاثر از این موضوع شاید رفتارهایی بکنند که به هیچ عنوان درست نیست.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با طرح این موضوع که ناکامی های پرسپولیس دلایل زیادی داشته است گفت: دیر حاضر شدن بازیکنان ملی پوش در تمرینات پیش از فصل، جو ورزشگاهها، مصدومیت بازیکنان تاثیرگذار و ... دست به دست هم داد تا چنین نتایجی را کسب کنیم.

وی با ابراز تاسف از اینکه در ورزشگاه آزادی به بازیکنی که برای فوتبال ملی کشور افتخار کسب کرده است توهین می کنند گفت: ما ترکیب تیم را پیدا کردیم اما به علت مصدومیت و محرومیت ناچاریم در ترکیب تیم تغییراتی را بوجود بیاوریم.

وی در پاسخ به خبرنگاری که دلایل تعویض نشدن هادی نوروزی را جویا شد گفت: این نظر ما بود که این بازیکن را تعویض نکنیم. من فیلم بازی را می بینم اگر در تعویض نکردن نوروزی اشتباه کرده باشم اشتباهم را می پذیرم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با اشاره به اینکه در کنار زمین آرامش دارد گفت: من به این خاطر کنار زمین می آیم که بازیکنانم آرامش داشته باشند. قطعا اگر آرامش نداشته باشم روی نیمکت می نشینم شما توجه داشته باشیم تیم ما مشکلاتی دارد که حل آن نیازمند صرف زمان است. متاسفانه فشار روی بازیکنان ما زیاد است و در هر بازی که گل نزنیم این فشار بیشتر می شود.

استیلی با انتقاد دوباره از هواداران پرسپولیس گفت: ما فقط در بازی مقابل صنعت نفت آبادان که کریمی از هواداران خواسته بود تیم را حمایت کنند حمایت هواداران را تا دقیقه 90 به همراه خود داشتیم. هواداران در همه جای دنیا یار دوازدهم تیم ها هستند اما در تیم ما این طور نیست متاسفانه در ورزشگاه دو تا سه نفر شروع به شعار دادن می کنند و همانها جو ورزشگاه را به هم می زنند.

استیلی ضمن انتقاد از این موضوع که از سوی برخی اعضای هیئت مدیره موضوع تغییر جابجایی در کادر فنی پرسپولیس مطرح شده گفت: اینها مشکلاتی است که هفته قبل با آنها روبرو شدیم ما نیاز به حمایت دارم. من این مسائل را دیدم اما اعتراضی نکردم چرا که می خواهم حمایت فقط رو در رو نباشد و پشتیبانی فقط ظاهری نباشد. من اعتراضی به این مسائل ندارم و هر زمان که احساس کنم مدیریت باشگاه قصد تغییرات دارد بدون اعتراض می پذیرم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با تاکید بر اینکه هیچ کس در تیم پرسپولیس کم کاری نمی کند در پاسخ به این پرسش که تا چه زمانی با این شرایط به کار خود در پرسپولیس ادامه خواهد داد گفت: امشب باید فکر کنم در جلسه ای که طی روزهای آینده با آقای رویانیان خواهم داشت شاید تصمیمات دیگر اتخاذ کنم.