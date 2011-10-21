به گزارش خبرنگار مهر، پرویز مظلومی جمعه شب در نشست خبری پیش از دیدار با ذوب آهن با اشاره به اهمیت بازی تیم‌های ذوب‌آهن و استقلال اظهار داشت: بازی استقلال و ذوب آهن از دیر باز، بازیهای قشنگی بوده چون دو تیم به دنبال ارائه یک بازی تاکتیکی و زیبا هستند.

وی در مورد تیم ذوب‌آهن اصفهان گفت: ذوب آهن تیم خیلی خوبی است و برای این تیم احترام خاصی قائل هستیم و باید بگویم این تیم اصفهانی همیشه رقیب خوبی برای تیم استقلال بوده و همچنین شخصیت بسیار بالایی در ایران دارد.

سرمربی استقلال در مورد تساوی‌های دو هفته اخیر تیمش و نتایج این تیم در مسابقات لیگ برتر بیان داشت: در دو بازی گذشته امتیازهای بدی را از دست داده ایم و به دنبال جبران آنها هستیم، ما عادت نداریم با جار و جنجال به قضاوتهای داوران اعتراض کنیم ولی امیدوارم در بازی فردا، شاهد قضاوت خوبی از آقای ترکی باشیم.

وی در مورد غیبت جباری در بازی فردا هم گفت: جباری در بازیهای قبلی به خوبی با بازیکنان هماهنگ شده بود و در بازی فردا هم احتمالا یوسفی یا زندی جایگزین او خواهند شد که امشب پس از جلسه کادر فنی تصمیم نهایی را خواهیم گرفت.

مظلومی در مورد مسائل مالی و پرداخت حقوق معوقه بازیکنان هم گفت: مطمئنا این موضوع بی تاثیر نیست و می تواند بسیاری از مشکلات روحی و روانی تیم را برطرف کند و البته در بازیهای گذشته عدم تمرکز بازیکنان به خاطر مسائل مالی نبوده است.

سرمربی استقلال در مورد اظهارات اخیر فرهاد مجیدی تصریح کرد: صحبت های بازیکنان به من مربوط نمی شود و مطمئنا وی مشکلاتی داشته که بیان کرده مربوط به مدیریت باشگاه است.

وی در مورد مدافع توگویی که چند روزی است در تمرینات استقلال شرکت کرده است، اضافه کرد: او ۵۸ بازی ملی برای تیم ملی توگو دارد و بعد از آدبایور، کاپیتان دوم تیم ملی توگو است. تست سرعت و استقامت او را گرفته ایم. فقط تست های پزشکی او باقی مانده است و اگر در آن تست هم با موفقیت بیرون بیاید با او قرارداد خواهیم بست.